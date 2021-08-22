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Роналду хочет уйти из "Ювентуса" до конца трансферного окна

Автор: РБК-Украина

Нападающий Криштиану Роналду хочет покинуть "Ювентус" в оставшиеся дни трансферного окна. Однако клуб пока не получал предложений по португальцу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Фабрицио Романо в Twitter.

Роналду попросил главного тренера Массимилиано Аллегри не ставить себя в стартовый состав на первый матч нового сезона против "Удинезе" в чемпионате Италии. Он остался на скамейке запасных, поскольку рассчитывает решить вопрос своего ухода из клуба в ближайшие дни, до закрытия трансферного окна вначале сентября.

В течение лета было множество противоречивых слухов о будущем Роналду в "Ювентусе". Несмотря на разную информацию, в самом клубе неоднократно заявляли, что Криштиану продолжит играть за Старую синьору и в новом сезоне.

Вполне возможно, что ситуация с уходом Роналду будет в итоге полезна и для "Ювентуса". Контракт с португальцем у клуба истекает следующим летом и сейчас туринцы еще смогут выручить хорошие деньги за его продажу, ведь через год он просто уйдет бесплатно по истечению срока соглашения.

В то же время, вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед перед матчем заявил, что Роналду никуда не уйдет и отыграет сезон в Турине.

В "Ювентус" знаменитый португалец перешел летом 2018 года из мадридского "Реала" за 117 млн евро. 36-летний форвард забил 101 гол и отдал 22 результативных передачи в 133 официальных матчах за итальянский клуб.

Напомним, этим летом уже состоялся один сенсационный трансфер - Лионель Месси ушел из "Барселоны" и стал игроком "ПСЖ".

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РоналдуЮвентус