Роналду хоче піти з "Ювентуса" до кінця трансферного вікна

Роналду попросив головного тренера Массіміліано Аллегрі не ставити себе в стартовий склад на перший матч нового сезону проти "Удінезе" в чемпіонаті Італії. Він залишився на лавці запасних, оскільки розраховує вирішити питання свого відходу з клубу найближчими днями, до закриття трансферного вікна на початку вересня.

Протягом літа було безліч суперечливих чуток про майбутнє Роналду в "Ювентусі". Попри різну інформацію, в самому клубі неодноразово заявляли, що Кріштіану продовжить грати за стару синьйору і в новому сезоні.

Цілком можливо, що ситуація з відходом Роналду буде в підсумку корисна і для "Ювентуса". Контракт з португальцем у клубу закінчується наступного літа і зараз туринці ще зможуть виручити хороші гроші за його продаж, адже через рік він просто піде безкоштовно по закінченню терміну угоди.

Водночас віце-президент "Ювентуса" Павло Недвед перед матчем заявив, що Роналду нікуди не піде і відіграє сезон в Турині.

У "Ювентус" знаменитий португалець перейшов влітку 2018 року з мадридського "Реала" за 117 млн євро. 36-річний форвард забив 101 гол і віддав 22 результативні передачі в 133 офіційних матчах за італійський клуб.