Роналду хет-триком покарав аутсайдера, Мессі пропустив матч "Інтера Маямі": відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Саудівська Аравія, Професійна ліга, 25-й тур

"Аль-Наср" – "Аль-Таї" – 5:1

Голи: Отавіу, 20, Гаріб, 45+7, Роналду, 65, 67, 87 – Місіджан, 22

Вилучення: Місіджан, 36 (АТ, друга жовта картка)

МЛС, Східна конференція, регулярний чемпіонат

"Інтер Маямі" – "Нью-Йорк Сіті" – 1:1

Голи: Суарес, 15 – Мартінес, 34

Аравійський гранд розібрався з "Аль-Таї". На екваторі першого тайму команди обмінялися голами – Отавіу навісом поцілив у дальній кут, а Місіджан у відповідь красиво поклав із лінії штрафного. Та згодом він залишив гостей у меншості.

"Аль-Наср" знову вийшов перед ще до перерви, коли Гаріб головою замкнув навіс Мане. А в другій половині солював Роналду. Спершу португалець пробив у дотик із центру штрафного після прострілу. Далі він першим зорієнтувався після рикошетів і відправив м'яч у сітку. Потім бомбардир головою замкнув дальню стійку – 5:1 у підсумку.

Натомість нашпигований колишніми зірками "Барселони" американський "Інтер Маямі" вкотре втратив очки в МЛС. Флоридці відкрили рахунок у протистоянні з "Нью-Йорк Сіті" на 12-й хвилині – Суарес точним ударом головою відгукнувся на навіс Гресселя зі штрафного.

Гості відігралися ще до перерви. Мартінес вирвався на оперативний простір і під кутом потужним пострілом залишив поза справами Коллендера. Більше команди не забивали. Одвічний суперник Роналду – Ліонель Мессі – пропустив поєдинок через м'язову контузію. Не потрапив до заявки і українець Сергій Кривцов.