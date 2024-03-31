Роналду хет-триком наказал аутсайдера, Месси пропустил матч "Интера Майами": видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

Саудовская Аравия, Профессиональная лига, 25-й тур

"Аль-Наср" – "Аль-Таи" – 5:1

Голы: Отавиу, 20, Гариб, 45+7, Роналду, 65, 67, 87 – Мисиджан, 22

Удаление: Мисиджан, 36 (АТ, вторая желтая карточка)

МЛС, Восточная конференция, регулярный чемпионат

"Интер Майами" – "Нью-Йорк Сити" – 1:1

Голы: Суарес, 15 – Мартинес, 34

Аравийский гранд разобрался с "Аль-Таи". На экваторе первого тайма команды обменялись голами – Отавиу навесом поразил дальний угол, а Мисиджан в ответ красиво уложил с линии штрафной. Но потом он оставил гостей в меньшинстве.

"Аль-Наср" снова вышел перед еще до перерыва, когда Гариб головой замкнул навес Мане. А во второй половине солировал Роналду. Сначала португалец пробил в касание из центра штрафной после прострела. Далее он первым сориентировался после рикошетов и отправил мяч в сетку. Затем бомбардир головой замкнул дальнюю штангу – 5:1 в итоге.

Напичканный бывшими звездами "Барселоны" американский "Интер Майами" в очередной раз потерял очки в МЛС. Флоридцы открыли счет в противостоянии с "Нью-Йорк Сити" на 12-й минуте – Суарес точным ударом головой откликнулся на навес Гресселя со штрафного.

Гости отыгрались еще до перерыва. Мартинес вырвался на оперативное пространство и под углом мощным выстрелом оставил не у дел Коллендера. Больше команды не забивали. Извечный соперник Роналду – Лионель Месси – пропустил поединок из-за мышечной контузии. Не попал в заявку и украинец Сергей Кривцов.