Роналду голом доклався до перемоги "Аль-Насра" в чемпіонаті Саудівської Аравії

П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду продовжив гольові подвиги на Близькому Сході в 31-му турі аравійської Професійної ліги проти "Аль-Ахдуда".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Саудівська Аравія, Професійна ліга, 31-й тур
"Аль-Ахдуд" – "Аль-Наср" – 2:3
Голи: Аль-Хабіб, 60, Годвін, 70 – Брозовіч, 7, 90+1, Роналду, 15
Команда португальця видала потужний старт проти аутсайдера. "Аль-Наср" оформив два м'ячі в перші 15 хвилин. Брозовіч відкрив рахунок класним ударом у кут із лінії штрафного, а Роналду замкнув простріл Аль-Хассана вздовж воріт.
Утім, "Аль-Ахдуд" шокував гранд двома забитими м'ячами впродовж десяти хвилин у середині другої половини. Спершу Аль-Хабіб зіграв на підбиранні та технічно поклав м'яч повз гущавину подій під стійку. А потім Годвін увірвався в штрафний та потужно пробив під поперечину.
Проте, набрати очки господарям не судилося. У доданий арбітром час "Аль-Наср" вирвав перемогу. Щоправда, героєм столичного гранда став не Роналду, а Брозовіч. Хорват у затяжній атаці гостей розрядив гармату другим темпом – 2:3 у підсумку.
Роналду зміцнив лідерство в перегонах бомбардирів. Португальський нападник оформив 33 м'ячі. Другий у списку голеадорів – серб Александар Мітровіч (24 голи).
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