Роналду голом доклався до перемоги "Аль-Насра" в чемпіонаті Саудівської Аравії

Саудівська Аравія, Професійна ліга, 31-й тур

"Аль-Ахдуд" – "Аль-Наср" – 2:3

Голи: Аль-Хабіб, 60, Годвін, 70 – Брозовіч, 7, 90+1, Роналду, 15

Команда португальця видала потужний старт проти аутсайдера. "Аль-Наср" оформив два м'ячі в перші 15 хвилин. Брозовіч відкрив рахунок класним ударом у кут із лінії штрафного, а Роналду замкнув простріл Аль-Хассана вздовж воріт.

Утім, "Аль-Ахдуд" шокував гранд двома забитими м'ячами впродовж десяти хвилин у середині другої половини. Спершу Аль-Хабіб зіграв на підбиранні та технічно поклав м'яч повз гущавину подій під стійку. А потім Годвін увірвався в штрафний та потужно пробив під поперечину.

Проте, набрати очки господарям не судилося. У доданий арбітром час "Аль-Наср" вирвав перемогу. Щоправда, героєм столичного гранда став не Роналду, а Брозовіч. Хорват у затяжній атаці гостей розрядив гармату другим темпом – 2:3 у підсумку.

Роналду зміцнив лідерство в перегонах бомбардирів. Португальський нападник оформив 33 м'ячі. Другий у списку голеадорів – серб Александар Мітровіч (24 голи).