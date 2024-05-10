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Роналду голом приложился к победе "Аль-Насра" в чемпионате Саудовской Аравии

Фото: Криштиану Роналду мчится за призом лучшему бомбардиру первенства (twitter.com/AlNassrFC_EN)
Автор: Антон Федорцив

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду продолжил голевые подвиги на Ближнем Востоке в 31-м туре аравийской Профессиональной лиги против "Аль-Ахдуда".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Саудовская Аравия, Профессиональная лига, 31-й тур

"Аль-Ахдуд" – "Аль-Наср" – 2:3

Голы: Аль-Хабиб, 60, Годвин, 70 – Брозович, 7, 90+1, Роналду, 15

 

 

Команда португальца выдала мощный старт против аутсайдера. "Аль-Наср" оформил два мяча в первые 15 минут. Брозович открыл счет классным ударом в угол с линии штрафной, а Роналду замкнул прострел Аль-Хассана вдоль ворот.

Впрочем, "Аль-Ахдуд" шокировал гранд двумя забитыми мячами в течение десяти минут в середине второй половины. Сначала Аль-Хабиб сыграл на подборе и технично уложил мяч мимо чащи событий под штангу. А потом Годвин ворвался в штрафную и мощно пробил под перекладину.

Однако набрать очки хозяевам было не суждено. В добавленное арбитром время "Аль-Наср" вырвал победу. Правда, героем столичного гранда стал не Роналду, а Брозович. Хорват в затяжной атаке гостей разрядил пушку вторым темпом – 2:3 в итоге.

Роналду укрепил лидерство в гонках бомбардиров. Португальский нападающий оформил 33 мяча. Второй в списке голеадоров – серб Александар Митрович (24 гола).

К слову, утром подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

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