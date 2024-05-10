Інший Ле-Ман, класика АПЛ межі віків і зірваний фінал єврокубка: анонс вихідних у спорті

Хокейна битва Ванкувера та Едмонтона, черговий етап Формули E, баскетбольне протистояння Техасу та Оклахоми, мотоперегони у Франції, принциповий поєдинок "Манчестер Юнайтед" і лондонського "Арсенала", а також матч за Лігу чемпіонів між "Аталантою" і "Ромою" відбудуться в прийдешній вікенд.

"Ванкувер" – "Едмонтон"

11 травня, 05:00, Ванкувер, "Роджерс Арена", телетрансляція на Setanta Sports+

Суботній ранок розпочнеться з хокею за океаном. "Кенакс" влаштували справжнє свято в першому поєдинку проти "Ойлерз", вирвавши перемогу з рахунку 1:4 у середині другого періоду. Матч посеред тижня стане добрим уроком для обох команд. "Едмонтон" повинен розважливіше ставитися до власної переваги, а "Ванкувер" – зосередитися на протидії атакам загалом, а не конкретним зіркам. Результат у ніч проти четверга розширить аудиторію нейтральними фанами.

eПрі Берліна

11 травня, 16:03, Берлін, "Аеропорт Темпельхоф", телетрансляція на Eurosport

Перетнув екватор сезон "електричної" Формули. На попередньому етапі тріумфував новозеландець Мітч Еванс із "Ягуара", підтвердивши унікальність змагального року. За вісім гонок було аж 7 різних переможців. Єдиний виняток – Паскаль Верляйн ("Порше"). Дві перемоги дозволяють німцю лідирувати в загальному заліку пілотів, але ще один новозеландський пілот "Ягуара" – Нік Кессіді – зовсім неподалік, відстаючи від чемпіона DTM-2015 всього на 7 пунктів.

Фото: Нік Кессіді взявся переслідувати Паскаля Верляйна (media.jaguarracing.com)

"Даллас" – "Оклахома-Сіті"

11 травня, 22:30, Даллас, "Амерікан Ейрлайнс Центр", телетрансляція на Setanta Sports

Серія першої та п'ятої команди Заходу НБА переїде в Техас. "Маверікс" невдало розпочали в Оклахомі, але вся боротьба ще попереду. Лука Дончіч і компанія з підтримкою рідних трибун планують виграти обидва матчі на домашньому паркеті. Іншої думки "Тандер" із Шеєм Гілджисом-Александером на чолі. Канадець прогнозовано програв голосування за MVP сезону, але геть не проти стати Найціннішим гравцем фінальної серії. "Даллас" – лише перепона на шляху.

Мото Гран-прі Франції

12 травня, 15:00, Ле-Ман, "Бугатті", телетрансляція на каналі "Перший автомобільний"

Чемпіонат світу зі шосейно-кільцевих мотоперегонів приїхав до Мекки швидкості. Елітні мотогонщики в ці вихідні змагатимуться на трасі всередині легендарного Ле-Мана. Лідером до Франції приїхав іспанець Хорхе Мартін. Утім, чинний чемпіон Франческо Баньяя після перемоги в Хересі значно скоротив відставання від конкурента останніх двох років – 92 очки проти 75-ти. Торік італійський гонщик не тільки взяв кубок, а й встановив новий рекорд кола мотодрому "Бугатті".

"Манчестер Юнайтед" – "Арсенал"

12 травня, 18:30, Лондон, "Олд Траффорд", телетрансляція на Setanta Sports

Головне протистояння АПЛ на рубежі століть прийме дощовий Манчестер. У гості до розкритикованого МЮ приїде претендент на титул. Лондонці гратимуть на день пізніше за "Манчестер Сіті", тож цілком імовірно втратять лідерську позицію. Однак, "Арсенал" передусім зобов'язаний перемагати сам. "Юнайтед" для таких цілей – підходящий варіант. Манкуніанці мають одну перемогу в п'яти турах, а в понеділок зганьбилися в столиці проти "Крістал Пелас" (0:4). Полетять голови?

Фото: Антоні та Олександр Зінченко впали в неласку тренерів (premierleague.com)

"Аталанта" – "Рома"

12 травня, 21:45, Бергамо, "Атлеті Адзуррі д'Італія", трансляція на MEGOGO

Бергамаски морально готуються до фіналу Ліги Європи 22 травня у Дубліні. Утім, у чемпіонаті Італії на кону – теж чимало. У заочній співпраці з іншими колективами "Богиня" напрацювала на 5 місць від Серії А в Лізі чемпіонів наступного сезону. Тепер же в очному поєдинку з "Ромою" вона повинні визначити зайвого в перегонах за путівками до головного єврокубка. Щоправда, в разі невдачі зможе реваншуватися за два тижні – переможець фіналу теж попрямує до Ліги чемпіонів.