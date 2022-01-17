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Не Месси. FIFA назвала лучшего футболиста года

Автор: Дмитрий Левицкий

FIFA назвала лучшего футболиста года. Болельщики, игроки, тренеры и журналисты сочли, что лучшим игроком года стал нападающий "Баварии" и польской сборной Роберт Левандовский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FIFA.

"Звание лучшего футболиста года достается Роберту Левандовскому", - говорится на странице FIFA в Twitter.

Кроме того, еще одна специальная награда от FIFA досталась Криштиану Роналду.

"Легенда. Победитель. Машина для голов", - заявили в FIFA.

На звание лучшего футболиста года по версии FIFA претендовали:

  • нападающий "Баварии" Роберт Левандовский;
  • нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси;
  • полузащитник "Ливерпуля" Мохаммед Салах.

Напомним, в прошлом ноябре Левандовский оказался в шаге от "Золотого мяча", но награда досталась Лионелю Месси.

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FIFAЛевандовски