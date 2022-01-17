Не Месси. FIFA назвала лучшего футболиста года

FIFA назвала лучшего футболиста года. Болельщики, игроки, тренеры и журналисты сочли, что лучшим игроком года стал нападающий "Баварии" и польской сборной Роберт Левандовский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FIFA.
"Звание лучшего футболиста года достается Роберту Левандовскому", - говорится на странице FIFA в Twitter.
Кроме того, еще одна специальная награда от FIFA досталась Криштиану Роналду.
"Легенда. Победитель. Машина для голов", - заявили в FIFA.
На звание лучшего футболиста года по версии FIFA претендовали:
Напомним, в прошлом ноябре Левандовский оказался в шаге от "Золотого мяча", но награда досталась Лионелю Месси.