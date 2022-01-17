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Не Мессі. FIFA назвала кращого футболіста року

Автор: Дмитро Левицький

FIFA назвала кращого футболіста року. Вболівальники, гравці, тренери та журналісти визнали, що кращим гравцем року став нападник "Баварії" та польської збірної Роберт Левандовський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FIFA.

"Звання кращого футболіста року дістається Роберту Левандовському", - йдеться на сторінці FIFA у Twitter.

Крім того, ще одна спеціальна нагорода від FIFA дісталася Кріштіану Роналду.

"Легенда. Переможець. Машина для голів", - заявили у FIFA.

На звання кращого футболіста року за версією FIFA претендували:

  • нападник "Баварії" Роберт Левандовський;
  • нападник "Парі Сен-Жермен" Ліонель Мессі;
  • півзахисник "Ліверпуля" Мохаммед Салах.

Нагадаємо, минулого листопада Левандовський опинився за крок до "Золотого м'яча", але нагорода дісталася Ліонелю Мессі.

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