Не Мессі. FIFA назвала кращого футболіста року

FIFA назвала кращого футболіста року. Вболівальники, гравці, тренери та журналісти визнали, що кращим гравцем року став нападник "Баварії" та польської збірної Роберт Левандовський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FIFA.
"Звання кращого футболіста року дістається Роберту Левандовському", - йдеться на сторінці FIFA у Twitter.
Крім того, ще одна спеціальна нагорода від FIFA дісталася Кріштіану Роналду.
"Легенда. Переможець. Машина для голів", - заявили у FIFA.
На звання кращого футболіста року за версією FIFA претендували:
Нагадаємо, минулого листопада Левандовський опинився за крок до "Золотого м'яча", але нагорода дісталася Ліонелю Мессі.