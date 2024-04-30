Роналдо продав бразильський гранд і анонсував нову угоду

47-річний бразилець вирішив продати футбольні клуби зі свого бізнес-портфоліо. Для початку він позбувся 90% акцій "Крузейро". Згодом екс-нападник збірної Бразилії продасть іспанський "Вальядолід".

Роналдо продав пакет орієнтовно за 600 млн реалів (120 млн доларів). Культовий футболіст придбав акції в 2021 році за 400 млн у бразильській національній валюті. Новим власником "синіх" став господар мережі супермаркетів Педро Лоренс.

"Я буду дуже лаконічним. "Вальядолід" – наступний. У майбутньому я, імовірно, займусь чимось пов'язаним із футбольною індустрією, але просто надалі буду відповідальнішим у наступних проектах", – заявив Роналдо.

"Біло-фіолетові" з передмістя Мадрида виступають в іспанській Сегунді та претендують на повернення до Ла Ліги. У вересні 2018-го Роналдо став мажоритарним акціонером "Вальядоліда" (51%), а потім інвестував ще 70 млн доларів і збільшив частку акцій (82%).

Хто такий Роналдо

Уродженець Ріо-де-Жанейро, вихованець скромного "Сан-Крістована". На дорослому рівні дебютував у складі "Крузейро" в травні 1993 року.

Після переможного для збірної Бразилії ЧС-1994, куди поїхав резервістом, перебрався до Європи. Упродовж двох сезонів захищав кольори нідерландського ПСВ, а сезон 1996/97 провів у лавах іспанської "Барселони". Наступні 5 років відіграв за міланський "Інтер".

Після тріумфувального Мундіалю-2002 перейшов у мадридський "Реал". Провів на "Бернабеу" 4,5 сезони. На схилі кар'єри виступав за "Мілан" і бразильський "Корінтіанс". У 2011 році оголосив про завершення професіональних виступів.

На батьківщині перемагав у чемпіонатах штатів Мінай-Жерайс і Сан-Паулу, здобув Кубок Бразилії-2009. Із ПСВ здобув Кубок Нідерландів, із "Барселоною" – Кубок і Суперкубок Іспанії, Кубок кубків, із "Інтером" – Кубок УЄФА, із "Реалом" – титул Ла Ліги, Суперкубок Іспанії та Міжконтинентальний кубок. У лавах збірної Бразилії двічі став чемпіоном світу (1994, 2002) та два рази перемагав на Копа Амеріка (1997, 1999).