Роналдо продал бразильский гранд и анонсировал новое соглашение

47-летний бразилец решил продать футбольные клубы из своего бизнес-портфолио. Для начала он избавился от 90% акций "Крузейро". Вскоре экс-нападающий сборной Бразилии продаст испанский "Вальядолид".

Роналдо продал пакет ориентировочно за 600 млн реалов (120 млн долларов). Культовый футболист приобрел акции в 2021 году за 400 млн в бразильской национальной валюте. Новым владельцем "синих" стал хозяин сети супермаркетов Педро Лоренс.

"Я буду очень лаконичным. "Вальядолид" – следующий. В будущем я, вероятно, займусь чем-то связанным с футбольной индустрией, но просто дальше буду более ответственным в следующих проектах", – заявил Роналдо.

"Бело-фиолетовые" из пригорода Мадрида выступают в испанской Сегунде и претендуют на возвращение в Ла Лигу. В сентябре 2018-го Роналдо стал мажоритарным акционером "Вальядолида" (51%), а затем инвестировал еще 70 млн долларов и увеличил долю акций (82%).

Кто такой Роналдо

Уроженец Рио-де-Жанейро, воспитанник скромного "Сан-Кристована". На взрослом уровне дебютировал в составе "Крузейро" в мае 1993 года.

После победного для сборной Бразилии ЧМ-1994, куда поехал резервистом, перебрался в Европу. В течение двух сезонов защищал цвета нидерландского ПСВ, а сезон 1996/97 провел в рядах испанской "Барселоны". Следующие 5 лет отыграл за миланский "Интер".

После триумфального Мундиаля-2002 перешел в мадридский "Реал". Провел на "Бернабеу" 4,5 сезона. На склоне карьеры выступал за "Милан" и бразильский "Коринтианс". В 2011 году объявил о завершении профессиональных выступлений.

На родине побеждал в чемпионатах штатов Минай-Жерайс и Сан-Паулу, завоевал Кубок Бразилии-2009. С ПСВ выиграл Кубок Нидерландов, с "Барселоной" – Кубок и Суперкубок Испании, Кубок кубков, с "Интером" – Кубок УЕФА, с "Реалом" – титул Ла Лиги, Суперкубок Испании и Межконтинентальный кубок. В рядах сборной Бразилии дважды стал чемпионом мира (1994, 2002) и дважды побеждал на Копа Америка (1997, 1999).