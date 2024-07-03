Роман Олексів, який вижив після удару по Вінниці, вперше прийшов на місце загибелі мами (фото)

Що відомо про повернення Романа у Вінницю

"Сьогодні для нас був дуже особливий і одночасно непростий емоційно день, якого Роман чекав два роки і до якого ми поступово готувалися і йшли", - написав тато Романа Ярослав.

Він пояснив, що приїхав разом із сином у рідну Вінницю.

"Це перший приїзд Романа після тих страшних подій 14 липня 2022 року. Звичайно, Роман хотів побувати там, де він останній раз був з мамою, і де це все сталося. Хоча багато всього вже змінилося, але в пам'яті Романа це місце і цей день залишився в найдрібніших деталях", - розповів чоловік.

Роман на місці трагедії у Вінниці (фото: facebook.com/Роман Олексів)

Зазначимо, що Галина Олексів була музиканткою. Спершу навчалася у Вінницькій дитячій музичній школі №2, згодом - закінчила Вінницький коледж культури та мистецтв імені Леонтовича.

Галина Олексів (фото: facebook.com/Роман Олексів)

Із чоловіком та сином жила у Львові, а у Вінницю приїжджала в гості до батьків.

Ярослав зауважив, що вони з Романом мали також приємність зустрітися зі своїми друзями з ДСНС (з якими вже давно спілкувались, але вперше змогли поговорити "вживу").

Роман зі співробітницею ДСНС (фото: facebook.com/Роман Олексів)

"Далі була Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня та реанімаційна палата, в якій Роман лежав перших три дні", - додав чоловік.

Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня (фото: facebook.com/Роман Олексів)

За його словами, після цього відбулась "найбільш довгоочікувана зустріч" - з вірним другом Романа, який чекав на нього всі ці два роки.

Зустріч двох друзів (фото: facebook.com/Роман Олексів)

"Наш улюбленець Ларс", - уточнив тато юного українця.

Неймовірна історія Романа

14 липня 2022 року 7-річний тоді Роман Олексів родом зі Львова поїхав разом із мамою навідати бабусю з дідусем у Вінниці. Хлопчика записали також на консультацію до лікаря в клініці "Нейромед" (розташованої у будинок побуту "Ювілейний").

Близько 11 години дня зв'язок із Ромою та його мамою зник, а вже за лічені хвилини вся Україна дізналась про жахливий воєнний злочин - ракетну атаку країни-агресора на мирне місто.

Згодом тато Ярослав знайшов хлопчика у Вінницькій обласній лікарні. Ще пізніше йому офіційно повідомили про загибель 29-річної дружини Галини - мами Романа (цей факт встановили за результатами ДНК-експертизи).

Стан хлопчика після скоєного росіянами теракту був дуже важким. Близько 45% тіла дитини вкрили зовнішні опіки, ще 35% - внутрішні. Місцями вони були настільки глибокими, що досягали кісток.

У Роми обгоріло обличчя, верхні та нижні кінцівки, дихальні шляхи. Він також отримав закритий перелом лівої руки, а кілька уламків від снаряда - потрапили у череп.

Боротьба за життя була нелегкою (фото: facebook.com/borzov.s.s)

Спершу маленького пацієнта транспортували з Вінниці до рідного міста, проте з дитячої лікарні Святого Миколая у Львові Романа вирішили відправити до Німеччини.

21 липня 2022 року він вже був у Дрездені, де на нього чекали, зокрема, пересадка шкіри та низка пластичних операцій.

Попри отримані травми та 32 операції, ані хлопчик, ані його батько не здалися. З часом Рома не лише зміг ходити (на що лікарі не давали ніяких прогнозів), але й повернувся до улюбленої справи - почав знову займатися бальними танцями.

Сьогодні Рома майже всюди з татом. Ярослав присвячує дитині чи не весь свій час. Вони разом тренуються, подорожують, відвідують заняття й беруть участь у змаганнях і чемпіонатах.

Разом вони, ймовірно, ведуть і сторінку хлопчика у соціальних мережах, де публікують інформацію про життя, тренування й досягнення юного Ромчика:

зустріч із Папою Римським Франциском у Римі

перші "проби" гри на баяні

музичні виступи

нове захоплення - автомобілями тощо

Юний герой із татом (фото: facebook.com/Роман Олексів)

Нещодавно стало відомо, що в Лондоні розпочинається робота над зйомками короткометражного художнього фільму на основі реальних подій. Назва стрічки - Romchyk. Dreams cannot be burned ("Ромчик. Мрії не можна спалити").