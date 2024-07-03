Роман Олексів, який вижив після удару по Вінниці, вперше прийшов на місце загибелі мами (фото)

Хлопчик Роман Олексів, який вижив після ракетного удару по Вінниці 14 липня 2022 року, але втратив маму Галину, вперше з того часу повернувся на місце трагедії.
РБК-Україна із посиланням на сторінку хлопчика у Facebook розповідає про цей особливий для нього день.
"Сьогодні для нас був дуже особливий і одночасно непростий емоційно день, якого Роман чекав два роки і до якого ми поступово готувалися і йшли", - написав тато Романа Ярослав.
Він пояснив, що приїхав разом із сином у рідну Вінницю.
"Це перший приїзд Романа після тих страшних подій 14 липня 2022 року. Звичайно, Роман хотів побувати там, де він останній раз був з мамою, і де це все сталося. Хоча багато всього вже змінилося, але в пам'яті Романа це місце і цей день залишився в найдрібніших деталях", - розповів чоловік.
Роман на місці трагедії у Вінниці (фото: facebook.com/Роман Олексів)
Зазначимо, що Галина Олексів була музиканткою. Спершу навчалася у Вінницькій дитячій музичній школі №2, згодом - закінчила Вінницький коледж культури та мистецтв імені Леонтовича.
Галина Олексів (фото: facebook.com/Роман Олексів)
Із чоловіком та сином жила у Львові, а у Вінницю приїжджала в гості до батьків.
Ярослав зауважив, що вони з Романом мали також приємність зустрітися зі своїми друзями з ДСНС (з якими вже давно спілкувались, але вперше змогли поговорити "вживу").
Роман зі співробітницею ДСНС (фото: facebook.com/Роман Олексів)
"Далі була Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня та реанімаційна палата, в якій Роман лежав перших три дні", - додав чоловік.
Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня (фото: facebook.com/Роман Олексів)
За його словами, після цього відбулась "найбільш довгоочікувана зустріч" - з вірним другом Романа, який чекав на нього всі ці два роки.
Зустріч двох друзів (фото: facebook.com/Роман Олексів)
"Наш улюбленець Ларс", - уточнив тато юного українця.
14 липня 2022 року 7-річний тоді Роман Олексів родом зі Львова поїхав разом із мамою навідати бабусю з дідусем у Вінниці. Хлопчика записали також на консультацію до лікаря в клініці "Нейромед" (розташованої у будинок побуту "Ювілейний").
Близько 11 години дня зв'язок із Ромою та його мамою зник, а вже за лічені хвилини вся Україна дізналась про жахливий воєнний злочин - ракетну атаку країни-агресора на мирне місто.
Згодом тато Ярослав знайшов хлопчика у Вінницькій обласній лікарні. Ще пізніше йому офіційно повідомили про загибель 29-річної дружини Галини - мами Романа (цей факт встановили за результатами ДНК-експертизи).
Стан хлопчика після скоєного росіянами теракту був дуже важким. Близько 45% тіла дитини вкрили зовнішні опіки, ще 35% - внутрішні. Місцями вони були настільки глибокими, що досягали кісток.
У Роми обгоріло обличчя, верхні та нижні кінцівки, дихальні шляхи. Він також отримав закритий перелом лівої руки, а кілька уламків від снаряда - потрапили у череп.
Боротьба за життя була нелегкою (фото: facebook.com/borzov.s.s)
Спершу маленького пацієнта транспортували з Вінниці до рідного міста, проте з дитячої лікарні Святого Миколая у Львові Романа вирішили відправити до Німеччини.
21 липня 2022 року він вже був у Дрездені, де на нього чекали, зокрема, пересадка шкіри та низка пластичних операцій.
Попри отримані травми та 32 операції, ані хлопчик, ані його батько не здалися. З часом Рома не лише зміг ходити (на що лікарі не давали ніяких прогнозів), але й повернувся до улюбленої справи - почав знову займатися бальними танцями.
Сьогодні Рома майже всюди з татом. Ярослав присвячує дитині чи не весь свій час. Вони разом тренуються, подорожують, відвідують заняття й беруть участь у змаганнях і чемпіонатах.
Разом вони, ймовірно, ведуть і сторінку хлопчика у соціальних мережах, де публікують інформацію про життя, тренування й досягнення юного Ромчика:
Юний герой із татом (фото: facebook.com/Роман Олексів)
Нещодавно стало відомо, що в Лондоні розпочинається робота над зйомками короткометражного художнього фільму на основі реальних подій. Назва стрічки - Romchyk. Dreams cannot be burned ("Ромчик. Мрії не можна спалити").
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як звільнена з полону слідча Мар'яна Чечелюк вперше за два роки побачила маму.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінки Романа Олексіва, голови Вінницької ОДА та Romchyk.thefilm у Facebook.
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