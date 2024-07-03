Роман Алексив, выживший после удара по Виннице, впервые пришел на место гибели мамы (фото)

Мальчик Роман Алексив, который выжил после ракетного удара по Виннице 14 июля 2022 года, но потерял маму Галину, впервые с тех пор вернулся на место трагедии.
РБК-Украина со ссылкой на страницу мальчика в Facebook рассказывает об этом особом для него дне.
"Сегодня для нас был очень особенный и одновременно непростой эмоциональный день, которого Роман ждал два года и к которому мы постепенно готовились и шли", - написал папа Романа Ярослав.
Он объяснил, что приехал вместе с сыном в родную Винницу.
"Это первый приезд Романа после тех страшных событий 14 июля 2022 года. Конечно, Роман хотел побывать там, где он последний раз был с мамой, и где это все произошло. Хотя многое уже изменилось, но в памяти Романа это место и этот день остался в мельчайших деталях", - рассказал мужчина.
Роман на месте трагедии в Виннице (фото: facebook.com/Роман Олексів)
Отметим, что Галина Алексив была музыкантом. Сначала училась в Винницкой детской музыкальной школе №2, позже - окончила Винницкий колледж культуры и искусств имени Леонтовича.
Галина Алексив (фото: facebook.com/Роман Олексів)
С мужем и сыном жила во Львове, а в Винницу приезжала в гости к родителям.
Ярослав отметил, что они с Романом имели также удовольствие встретиться со своими друзьями из ГСЧС (с которыми уже давно общались, но впервые смогли поговорить "вживую").
Роман с сотрудницей ГСЧС (фото: facebook.com/Роман Олексів)
"Далее была Винницкая областная детская клиническая больница и реанимационная палата, в которой Роман лежал первые три дня", - добавил мужчина.
Винницкая областная детская клиническая больница (фото: facebook.com/Роман Олексів)
По его словам, после этого состоялась "наиболее долгожданная встреча" - с верным другом Романа, который ждал его все эти два года.
Встреча двух друзей (фото: facebook.com/Роман Олексів)
"Наш любимец Ларс", - уточнил папа юного украинца.
14 июля 2022 года 7-летний тогда Роман Алексив родом из Львова поехал вместе с мамой навестить бабушку с дедушкой в Виннице. Мальчика записали также на консультацию к врачу в клинике "Нейромед" (расположенной в доме быта "Юбилейный").
Около 11 часов дня связь с Ромой и его мамой пропала, а уже за считанные минуты вся Украина узнала об ужасном военном преступлении - ракетной атаке страны-агрессора на мирный город.
Впоследствии папа Ярослав нашел мальчика в Винницкой областной больнице. Еще позже ему официально сообщили о гибели 29-летней супруги Галины - мамы Романа (этот факт установили по результатам ДНК-экспертизы).
Состояние мальчика после совершенного россиянами теракта было очень тяжелым. Около 45% тела ребенка покрыли внешние ожоги, еще 35% - внутренние. Местами они были столь глубокими, что достигали костей.
У Ромы обгорело лицо, верхние и нижние конечности, дыхательные пути. Он также получил закрытый перелом левой руки, а несколько обломков от снаряда - попали в череп.
Борьба за жизнь была нелегкой (фото: facebook.com/borzov.ss)
Сначала маленького пациента транспортировали из Винницы в родной город, однако из детской больницы Святого Николая во Львове Романа решили отправить в Германию.
21 июля 2022 года он уже был в Дрездене, где его ждали, в частности, пересадка кожи и ряд пластических операций.
Несмотря на полученные травмы и 32 операции, ни мальчик, ни его отец не сдались. Со временем Рома не только смог ходить (на что врачи не давали никаких прогнозов), но и вернулся к любимому делу - начал снова заниматься бальными танцами.
Сегодня Рома почти повсюду с папой. Ярослав посвящает ребенку почти все свое время. Они вместе тренируются, путешествуют, посещают занятия и принимают участие в соревнованиях и чемпионатах.
Вместе они, вероятно, ведут и страницу мальчика в социальных сетях, где публикуют информацию о жизни, тренировках и достижениях юного Ромчика:
Юный герой с папой (фото: facebook.com/Роман Олексів)
Недавно стало известно, что в Лондоне начинается работа по съемкам короткометражного художественного фильма на основе реальных событий. Название ленты - Romchyk. Dreams cannot be burned ("Ромчик. Мечты нельзя сжечь").
Напомним, ранее мы рассказывали, как освобожденная из плена следователь Марьяна Чечелюк впервые за два года увидела маму.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: страницы Романа Алексива, главы Винницкой ОГА и Romchyk.thefilm в Facebook.
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