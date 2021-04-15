"Рома" с помощью VAR прошла "Аякс" в четвертьфинала ЛЕ

В первом тайме моментов в матче было не много. "Рома" отдала инициативу "Аяксу", а нидерландцы реальных шансов отличиться так и не имели. Единственный момент был у Тадича, но серб пробил точно в руки вратарю "Ромы".

Зато все закрутилось во втором тайме. "Аякс" стал больше делать длинных передач за спину итальянским защитникам, которые держали достаточно высокую линию обороны. Одна из таких закидушек сработала уже на 49-й минуте. Вышедший на второй тайм Броббей убежал от защитников и перекинул вышедшего из ворот Лопеса - 1:0.

А спустя еще семь минут нидерландцы праздновали второй раз. Игроки "Ромы" потеряли мяч возле своей штрафной, Броббей мощно пробил по воротам, удар которого отбил Лопес. Но вот на отскоке первым оказался Тадич и переправил мяч в сетку. Однако после просмотра VAR рефери гол отметил - нарушили во время отбора мяча нидерландцы на Мхитаряне.

На 72-й минуте игроки "Ромы" сумели сравнять счет - после рикошета в штрафной мяч отскочил к Джеко, который отправил его в сетку.

Для "Аякса" ситуация не особо изменилась - забивать все равно необходимо было еще как минимум один раз. Уже в добавленное время ко второму тайму нидерландцы имели несколько перспективных ситуаций, но выжать из них что-то так и не смогли.

В итоге победа "Ромы" по сумме двух матчей 3:2 и выход в полуфинал, где римляне встретятся с "МЮ".