"Рома" с помощью VAR прошла "Аякс" в четвертьфинала ЛЕ

"Рома" в домашних сменах смогла сыграть вничью с "Аякс" в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы - 1:1. По сумме двух матчей в полуфинал проходят римляне, благодаря победе в первом матче 2:1.

В первом тайме моментов в матче было не много. "Рома" отдала инициативу "Аяксу", а нидерландцы реальных шансов отличиться так и не имели. Единственный момент был у Тадича, но серб пробил точно в руки вратарю "Ромы".

Зато все закрутилось во втором тайме. "Аякс" стал больше делать длинных передач за спину итальянским защитникам, которые держали достаточно высокую линию обороны. Одна из таких закидушек сработала уже на 49-й минуте. Вышедший на второй тайм Броббей убежал от защитников и перекинул вышедшего из ворот Лопеса - 1:0.

Le but de Brian Brobbey

19y futur joueur de Leipzig



Perr SCHUURS pic.twitter.com/y86gvo87Z7 — Julius SnS (@julius_SnS) April 15, 2021

А спустя еще семь минут нидерландцы праздновали второй раз. Игроки "Ромы" потеряли мяч возле своей штрафной, Броббей мощно пробил по воротам, удар которого отбил Лопес. Но вот на отскоке первым оказался Тадич и переправил мяч в сетку. Однако после просмотра VAR рефери гол отметил - нарушили во время отбора мяча нидерландцы на Мхитаряне.

На 72-й минуте игроки "Ромы" сумели сравнять счет - после рикошета в штрафной мяч отскочил к Джеко, который отправил его в сетку.

Dzeko goal for Roma against Ajax in the Europa League #uel 1-1pic.twitter.com/JBs5K1rfhP — Everything Sports (@CompleteSport24) April 15, 2021

Для "Аякса" ситуация не особо изменилась - забивать все равно необходимо было еще как минимум один раз. Уже в добавленное время ко второму тайму нидерландцы имели несколько перспективных ситуаций, но выжать из них что-то так и не смогли.

В итоге победа "Ромы" по сумме двух матчей 3:2 и выход в полуфинал, где римляне встретятся с "МЮ".