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"Рома" з допомогою VAR пройшла "Аякс" в чвертьфіналі ЛЄ

Новость на русском → Рим, Четвер 15 квітня 2021 23:53
"Рома" з допомогою VAR пройшла "Аякс" в чвертьфіналі ЛЄ Фото: римляни пройшли у півфінал завдяки перемозі на виїзді (uefa.com)
Автор: Ігор Литвиненко

"Рома" в домашніх змінах змогла зіграти внічию з "Аякс" у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги Європи - 1:1. За сумою двох матчів у півфінал проходять римляни, завдяки перемозі в першому матчі 2:1.

Детальніше про матч - у матеріалі РБК-Україна.

У першому таймі моментів у матчі було не багато. "Рома" віддала ініціативу "Аяксу", а нідерландці реальних шансів відзначитися так і не мали. Єдиний момент був у Тадіча, але серб пробив точно в руки воротарю "Роми".

Зате все закрутилося у другому таймі. "Аякс" став більше робити довгих передач за спину італійським захисникам, які тримали досить високу лінію оборони. Одна з таких закідушек спрацювала вже на 49-й хвилині. Вийшов на другий тайм Броббей втік від захисників і перекинув вийшовшого з воріт Лопеса - 1:0.

А ще через сім хвилин нідерландці святкували другий раз. Гравці "Роми" втратили м'яч біля своєї штрафної, Броббей потужно пробив по воротах, удар якого відбив Лопес. Але на відскоку першим виявився Тадіч і переправив м'яч у сітку. Однак після перегляду VAR рефері гол зазначив - порушили під час відбору м'яча нідерландці на Мхітаряні.

На 72-й хвилині гравці "Роми" зуміли зрівняти рахунок - після рикошету у штрафному м'яч відскочив до Джеко, який відправив його в сітку.

Для "Аякса" ситуація не особливо змінилася - забивати все одно необхідно було ще як мінімум один раз. Вже в доданий час до другого тайму нідерландці мали кілька перспективних ситуацій, але витиснути з них щось так і не змогли.

У підсумку перемога "Роми" за сумою двох матчів 3:2 і вихід у півфінал, де римляни зустрінуться з "МЮ".

Відзначимо, вчора відбулися заключні матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів. півфіналі ЛЧ між собою зіграють "Реал" з "Челсі" і "ПСЖ" з "Ман Сіті".

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