"Рома" з допомогою VAR пройшла "Аякс" в чвертьфіналі ЛЄ

"Рома" в домашніх змінах змогла зіграти внічию з "Аякс" у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги Європи - 1:1. За сумою двох матчів у півфінал проходять римляни, завдяки перемозі в першому матчі 2:1.

У першому таймі моментів у матчі було не багато. "Рома" віддала ініціативу "Аяксу", а нідерландці реальних шансів відзначитися так і не мали. Єдиний момент був у Тадіча, але серб пробив точно в руки воротарю "Роми".

Зате все закрутилося у другому таймі. "Аякс" став більше робити довгих передач за спину італійським захисникам, які тримали досить високу лінію оборони. Одна з таких закідушек спрацювала вже на 49-й хвилині. Вийшов на другий тайм Броббей втік від захисників і перекинув вийшовшого з воріт Лопеса - 1:0.

Le but de Brian Brobbey

19y futur joueur de Leipzig



Perr SCHUURS pic.twitter.com/y86gvo87Z7 — Julius SnS (@julius_SnS) April 15, 2021

А ще через сім хвилин нідерландці святкували другий раз. Гравці "Роми" втратили м'яч біля своєї штрафної, Броббей потужно пробив по воротах, удар якого відбив Лопес. Але на відскоку першим виявився Тадіч і переправив м'яч у сітку. Однак після перегляду VAR рефері гол зазначив - порушили під час відбору м'яча нідерландці на Мхітаряні.

На 72-й хвилині гравці "Роми" зуміли зрівняти рахунок - після рикошету у штрафному м'яч відскочив до Джеко, який відправив його в сітку.

Dzeko goal for Roma against Ajax in the Europa League #uel 1-1pic.twitter.com/JBs5K1rfhP — Everything Sports (@CompleteSport24) April 15, 2021

Для "Аякса" ситуація не особливо змінилася - забивати все одно необхідно було ще як мінімум один раз. Вже в доданий час до другого тайму нідерландці мали кілька перспективних ситуацій, але витиснути з них щось так і не змогли.

У підсумку перемога "Роми" за сумою двох матчів 3:2 і вихід у півфінал, де римляни зустрінуться з "МЮ".