"Рома" оперативно знайшла нового тренера для Довбика

49-річний хорват очолив столичний колектив. На новій посаді він дебютуватиме в 5-му турі Серії А проти лідера чемпіонату – "Удінезе" (22 вересня).

Юріч уклав із "Ромою" контракт до кінця сезону 2024/25. У договорі сторони передбачили опцію продовження співпраці ще на рік. Пункт пролонгації активується автоматично, якщо балканський тренер виведе "вовків" у Лігу чемпіонів. Новий алленаторе зароблятиме орієнтовно 2 млн євро на рік.

Напередодні "Рома" звільнила Де Россі з посади керманича команди. З клубною легендою на чолі римляни посередньо стартували в новому сезоні, звівши внічию три з чотирьох поєдинків. Наразі "вовки" йдуть на 16-й позиції в Серії А.

Хто такий Іван Юріч

Уродженець Спліта, вихованець місцевого "Хайдука". На професіональному рівні також захищав кольори іспанських "Севільї" та "Альбасете", хорватського "Шибеника, італійських "Кротоне" та "Дженоа".

Кар'єру тренера розпочав із юнацької команди "грифонів". Пізніше був асистентом Джан П'єро Гасперіні в міланському "Інтері" та "Палермо". Згодом самостійно тренував "Мантову", "Кротоне", "Дженоа" (тричі), "Верону". У 2021-2024 рр. працював із "Торіно".

Улюблена ігрова схема – 3-4-2-1. Прихильник жанру дет-метал, а до улюблених гуртів належать Napalm Death, Obituary, Carcass, Death, Metallica, Megadeth, Ministry, Soundgarden, Soulfly.