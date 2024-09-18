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Довбик несподівано залишився без головного тренера в "Ромі"

Рим, Середа 18 вересня 2024 10:33
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Довбик несподівано залишився без головного тренера в "Ромі" Фото: Даніеле Де Россі втратив роботу в рідному клубі (facebook.com/officialasroma)
Автор: Антон Федорців

Дебютний гол форварда збірної України Артема Довбика в чемпіонаті Італії не врятував Даніеле Де Россі від звільнення з посади головного тренера "Роми".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

41-річний фахівець залишився без роботи на старті сезону. "Вовки" наразі не здобули жодної перемоги в Серії А.

"Рішення клубу прийнято в інтересах команди, щоби мати можливість оперативно повернутися на бажаний шлях у той час, коли сезон ще тільки розпочинається", – йдеться в заяві "вовків".

Де Россі пропрацював на посаді 9 місяців. Він очолив "Рому" посеред минулого сезону, коли звільнили Жозе Моурінью. Під керівництвом нового алленаторе "вовки" претендували на місце в зоні Ліги чемпіонів, але провалили фініш чемпіонату та завершили сезон на 6-й позиції.

Хто такий Даніеле Де Россі

Уродженець Рима, нащадок дворянського роду. У дитинстві займався футболом у команді "Остіамаре". На професіональному рівні дебютував у "Ромі" в сезоні 2001/02.

Загалом віддав "вовкам" 18 сезонів. Здобув із римлянами 2 Кубка та Суперкубок Італії. Останній сезон у кар'єрі відіграв за "Бока Хуніорс" і став чемпіоном Аргентини. Кольори збірної Італії захищав у 2004-2017 рр., провівши 117 матчів (21 гол). Тріумфував із національною командою на ЧС-2006, став віце-чемпіоном Європи в 2012-му та здобув "бронзу" Олімпіади-2004.

У березні 2021 року поповнив штаб Роберто Манчіні в збірній Італії. У ролі технічного асистента став чемпіоном Європи зі "Скуадра Адзуррою". У сезоні 2022/23 кілька місяців тренував СПАЛ із Феррари.

До слова, напередодні "Мілан" удома програв "Ліверпулю" в основній сітці Ліги чемпіонів.

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