"Рома" оперативно нашла нового тренера для Довбика

49-летний хорват возглавил столичный коллектив. В новой должности он будет дебютировать в 5-м туре Серии А против лидера чемпионата - "Удинезе" (22 сентября).

Юрич заключил с "Ромой" контракт до конца сезона 2024/25. В договоре стороны предусмотрели опцию продления сотрудничества еще на год. Пункт пролонгации активируется автоматически, если балканский тренер выведет "волков" в Лигу чемпионов. Новый алленатор будет зарабатывать ориентировочно 2 млн евро в год.

Накануне "Рома" уволила Де Росси с должности наставника команды. С клубной легендой во главе римляне средне стартовали в новом сезоне, сведя вничью три из четырех поединков. В настоящее время "волки" идут на 16-й позиции в Серии А.

Кто такой Иван Юрич

Уроженец Сплита, воспитанник местного "Хайдука". На профессиональном уровне также защищал цвета испанских "Севильи" и "Альбасете", хорватского "Шибеника", итальянских "Кротоне" и "Дженоа".

Карьеру тренера начал с юношеской команды "грифонов". Позже был ассистентом Джан Пьеро Гасперини в миланском "Интере" и "Палермо". Впоследствии самостоятельно тренировал "Мантову", "Кротоне", "Дженоа" (трижды), "Верону". В 2021-2024 гг. работал с "Торино".

Любимая игровая схема – 3-4-2-1. Поклонник жанра дэт-метал, а к любимым группам относятся Napalm Death, Obituary, Carcass, Death, Metallica, Megadeth, Ministry, Soundgarden, Soulfly.