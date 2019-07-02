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"Рома" нацелилась на форварда "Ювентуса"

Новости » Спорт    02.07.2019 - 09:52
"Рома" нацелилась на форварда "Ювентуса"
Фото: Гонсало Игуаин (twitter.com/chelseafc)

Римляне хотят арендовать Игуаина

"Рома" собирается взять в аренду аргентинского нападающего "Ювентуса" Гонсало Игуаина. Об этом сообщается на сайте авторитетного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. 

Туринский клуб готов принять предложение римлян, однако, по данным источника, "Роме" предстоит еще договориться с самим Игуаином.

Ранее отмечалось, что "Ювентус" безуспешно пытается найти покупателя на форварда из-за высокой зарплаты аргентинца (7,5 млн евро в год).

Напомним, футболист в сезоне 2018/19 выступал на правах аренды в "Милане", а затем в "Челси". Лондонский клуб не захотел выкупать 31-летнего форварда, несмотря на запрет подписывать новых игроков

В составе "россонери" нападающий принял участие в 15 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счет 6 голов и одну результативную передачу. За "синих" Гонсало провел 14 игр в английской Премьер-лиге, отметившись 5 забитыми мячами.

Действующий контракт Игуаина с "Ювентусом" рассчитан до 2021 года.

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