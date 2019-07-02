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"Рома" націлилася на форварда "Ювентуса"

Новини » Спорт    02.07.2019 - 09:52
"Рома" націлилася на форварда "Ювентуса"
Фото: Гонсало Ігуаїн (twitter.com/chelseafc)

Римляни хочуть орендувати Ігуаїна

"Рома" збирається взяти в оренду аргентинського нападника "Ювентуса" Гонсало Ігуаїна. Про це повідомляється на сайті авторитетного італійського журналіста Джанлуки Ді Марція.

Туринський клуб готовий прийняти пропозицію римлян, проте, за даними джерела, "Ромі" доведеться ще домовитися з самим Ігуаїн.

Раніше зазначалося, що "Ювентус" безуспішно намагається знайти покупця на форварда через високу зарплату аргентинця (7,5 млн євро в рік).

Нагадаємо, футболіст в сезоні 2018/19 виступав на правах оренди в "Мілані", а потім в "Челсі". Лондонський клуб не захотів викуповувати 31-річного форварда, попри заборону підписувати нових гравців.

У складі "россонері" нападник взяв участь в 15 матчах італійської Серії А, в яких записав на свій рахунок 6 голів і одну результативну передачу. За "синіх" Гонсало провів 14 ігор в англійській Прем'єр-лізі, відзначившись 5 забитими м'ячами.

Чинний контракт Ігуаїна з "Ювентусом" розрахований до 2021 року.

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