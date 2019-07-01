Игуаин и еще четверо футболистов покинули "Челси"

Фото: Гонсало Игуаин (chelseafc.com)

У футболистов истекли контракты с клубом

Лондонский "Челси" объявил об уходе из команды пятерых футболистов. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В связи с истечением сроков контрактов состав "синих" покинули нападающий Гонсало Игуаин, голкиперы Роберт Грин и Эдуарду Карвалью, а также защитники Кайл Скотт и Гэри Кэйхилл.

Аргентинский форвард вернулся в туринский "Ювентус". Игуаин не сумевший убедить "синих" в целесообразности активации пункта по выкупу, несмотря на запрет подписывать новых игроков. Первую половину прошлого сезона он провел также на правах аренды в "Милане".

Грин завершил карьеру футболиста. Кэйхилл, Эдуарду и Скотт будут искать себе новые команды.

"Челси" в минувшем сезоне занял третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, а также выиграл Лигу Европы.