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"Рома" хоче купити у "Гента" нападника збірної України

Новини » Спорт    27.08.2019 - 16:27
"Рома" хоче купити у "Гента" нападника збірної України
Фото: Яремчук і тренер збірної України Шевченко (ffu.ua)

Яремчук може продовжити виступи в Серії А

"Рома" розглядає кандидатуру українського форварда бельгійського "Гента" Романа Яремчука. Про це повідомляється у програмі ТаТоТаке на Youtube.

За наявною інформацією, українець перебуває в шорт-листі клубу, що складається з 3-4 гравців. Перехід можливий, якщо команду покине Патрік Шик, яким цікавиться "Хоффенхайм".

Також наголошується, що порекомендував "вовкам" Яремчука асистент головного тренера збірної України Андрія Шевченка Мауро Тассотті.

Раніше повідомлялося, що українець потрапив у сферу інтересів іншого римського клубу - "Лаціо".

23-річний Роман Яремчук у поточному сезоні провів вісім матчів за "Гент" і забив шість м'ячів при трьох гольових передачах. Зазначимо, що його контракт з бельгійським клубом закінчується в червні 2021 році.

У це міжсезоння "Рому" очолив колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека. Перший офіційний матч під керівництвом португальця "джалороссі" проведуть 25 серпня проти "Дженоа".

Нагадаємо, "Гент" зіграє в Лізі Європи замість дискваліфікованого "Мехелена".

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