"Рома" – "Динамо": де дивитися матч Ліги Європи

Київське "Динамо" протистоятиме італійській "Ромі" на виїзді в 3-му турі основного раунду Ліги Європи 2024/25.

Де дивитися матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна .

Матч "Рома" – "Динамо" відбудеться в в столиці Італії 24 жовтня. Поєдинок прийме арена "Стадіо Олімпіко". Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

У цифровому мовленні T2 матчі "біло-синіх" у Лізі Європи не транслюватимуть. Натомість всі поєдинки основного етапу другого за рангом єврокубка на території України покаже платформа MEGOGO – офіційний транслятор турніру.

Рівно за годину до зустрічі медіасервіс запустить передматчеву студію. Трансляція буде доступна користувачам передплат "Максимальна" та "Спорт" на каналі "MEGOGO Футбол Перший". Прізвища коментаторів і запрошених гостей студії оголосять згодом.

"Динамо" розпочало виступи в Лізі Європи з двох поразок. У стартовому турі підопічні Олександра Шовковського розгромно поступилися римському "Лаціо" (0:3), а в другому програли німецькому "Хоффенхайму" (0:2). Тим часом "Рома" після нічиєї з "Атлетіком" із Більбао (1:1) несподівано зазнала поразки від шведського "Ельфсборга" (0:1).