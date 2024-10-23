ua en ru
Ср, 23 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Рома" – "Динамо": где смотреть матч Лиги Европы

Рим, Среда 23 октября 2024 13:16
UA EN RU
"Рома" – "Динамо": где смотреть матч Лиги Европы Фото: "Бело-синие" начали турнир с поражения другому римскому коллективу (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" будет противостоять итальянской "Роме" на выезде в 3-м туре основного раунда Лиги Европы 2024/25.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч "Рома" – "Динамо" состоится в столице Италии 24 октября. Поединок примет арена "Стадио Олимпико". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

В цифровом вещании T2 матчи "бело-синих" в Лиге Европы не будут транслировать. Зато все поединки основного этапа второго по рангу еврокубка на территории Украины покажет платформа MEGOGO – официальный транслятор турнира.

Ровно за час до встречи медиасервис запустит предматчевую студию. Трансляция будет доступна пользователям подписок "Максимальная" и "Спорт" на канале "MEGOGO Футбол Первый". Фамилии комментаторов и приглашенных гостей студии объявят со временем.

"Динамо" начало выступления в Лиге Европы с двух поражений. В стартовом туре подопечные Александра Шовковского разгромно уступили римскому "Лацио" (0:3), а во втором проиграли немецкому "Хоффенхайму" (0:2). Тем временем "Рома" после ничьей с "Атлетиком" из Бильбао (1:1) неожиданно потерпела поражение от шведского "Эльфсборга" (0:1).

К слову, накануне "Реал" фестивально победил "Боруссию" в Лиге чемпионов.

Напомним, донецкий "Шахтер" минимально проиграл "Арсеналу" на Альбионе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Динамо Рома Лига Европы Megogo
NEWS
Центральную МСЭК ликвидируют до конца недели, - глава Минздрава
Центральную МСЭК ликвидируют до конца недели, - глава Минздрава
DAILY
Генерал Гаврилюк: Объемы набора в армию в Украине и России несопоставимы
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Генерал Гаврилюк: Объемы набора в армию в Украине и России несопоставимы