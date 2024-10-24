"Рома" – "Динамо": анонс матчу Ліги Європи

"Рома" – "Динамо"

24 жовтня, 19:45, Рим, "Стадіо Олімпіко", трансляція на MEGOGO

Серед аутсайдерів черговий тур другого за рангом єврокубка розпочне столичний гранд. Підопічні Олександра Шовковського досі без очок і забитих м'ячів, хоча в кваліфікації Ліги чемпіонів виглядали цілком конкурентними. Перервати негативну тенденцію "Динамо" намагатиметься у Вічному місті.

Суперник зіткнувся зі схожими проблемами. "Вовки" взяли 1 очко в двох турах Ліги Європи, а в чемпіонаті Італії половину матчів звели внічию. "Рома" вже й тренера встигла змінити, але результати під керівництвом Івана Юріча не покращила. А чи то добрі, чи то злі язики вже сватають назад Даніеле Де Россі.

"Динамо" може прямо повпливати на кадрові перипетії в Римі. "Біло-сині" отримали ін'єкцію спортивного позитиву з перемогою над "Оболонню" в дербі Києва. Дублем перервав гольове мовчання і основний бомбардир киян у попередньому сезоні Ванат, тож сподівання бодай на перший гол "Динамо" в турніру небезпідставні.

Натомість "Рома" відштовхуватиметься від подарованого букмекерами статусу фаворита. "Вовки" воліли би здобути результат невеликими силами. Покладатиметься тренерський штаб римлян і на персональні історії. Особливим матч буде для того ж Довбика. А виконавці на кшталт Хуммельса чи Бальданці використають поєдинок для підвищення власного статусу в обоймі.

Дискваліфіковані: Брагару ("Динамо")

Травмовані: Салемакерс, Ель-Шаараві – Себальйос, Шепелєв, Піхальонок, Ярмоленко

Під питанням: Ле Фе, Дибала (обидва – "Рома")

Орієнтовні склади на матч "Рома" – "Динамо"

"Рома": Свілар – Н'Діка, Хуммельс, Ермосо – Челік, Коне, Крістанте, Залєвскі – Суле, Довбик, Бальданці

"Динамо": Бущан – Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак – Бражко – Волошин, Шапаренко, Буяльський, Кабаєв – Ванат

Прогноз РБК-Україна Sport – 1:1

"Рома" стане другим поспіль суперником "Динамо" в Лізі Європи з проблемами. Скористатися ігровими вадами німецького "Хоффенхайма" киянам не вдалося. Та з кожним новим туром простір для маневру команди Шовковського зменшується. "Біло-синім" потрібен результат тут і зараз, щоб зберегти шанси на продовження виступів після основного раунду турніру. "Вовки" в нинішньому вигляді – хороший варіант підтвердити такі амбіції.