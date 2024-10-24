"Рома" – "Динамо": анонс матча Лиги Европы

"Рома" – "Динамо"

24 октября, 19:45, Рим, "Стадио Олимпико", трансляция на MEGOGO

Среди аутсайдеров очередной тур второго по рангу еврокубка начнет столичный гранд. Подопечные Александра Шовковского до сих пор без очков и забитых мячей, хотя в квалификации Лиги чемпионов выглядели вполне конкурентными. Прервать негативную тенденцию "Динамо" постарается в Вечном городе.

Соперник столкнулся со схожими проблемами. "Волки" взяли 1 очко в двух турах Лиги Европы, а в чемпионате Италии половину матчей свели вничью. "Рома" уже и тренера успела сменить, но результаты под руководством Ивана Юрича не улучшила. То ли добрые, то ли злые языки уже сватают назад Даниэле Де Росси.

"Динамо" может напрямую повлиять на кадровые перипетии в Риме. "Бело-синие" получили инъекцию спортивного позитива с победой над "Оболонью" в дерби Киева. Дублем прервал голевое молчание и основной бомбардир киевлян в предыдущем сезоне Ванат, поэтому надежды на первый гол "Динамо" в турнире небезосновательны.

"Рома" будет отталкиваться от подаренного букмекерами статуса фаворита. "Волки" предпочли бы получить результат небольшими силами. Будет полагаться тренерский штаб римлян и на персональные истории. Особенным матч будет для того же Довбика. А исполнители вроде Хуммельса или Бальданци используют поединок для повышения собственного статуса в обойме.

Дисквалифицированы: Брагару ("Динамо")

Травмированные: Салемакерс, Эль-Шаарави – Себальос, Шепелев, Пихаленок, Ярмоленко

Под вопросом: Ле Фе, Дибала (оба – "Рома")

Ориентировочные составы на матч "Рома" – "Динамо"

"Рома": Свилар – Н'Дика, Хуммельс, Эрмосо – Челик, Коне, Кристанте, Залевски – Суле, Довбик, Бальданци

"Динамо": Бущан – Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак – Бражко – Волошин, Шапаренко, Буяльский, Кабаев – Ванат

Прогноз РБК-Украина Sport – 1:1

"Рома" станет вторым подряд соперником "Динамо" в Лиге Европы с проблемами. Воспользоваться игровыми недостатками немецкого "Хоффенхайма" киевлянам не удалось. Но с каждым новым туром пространство для маневра команды Шовковского уменьшается. "Бело-синим" нужен результат здесь и сейчас, чтобы сохранить шансы на продолжение выступлений после основного раунда турнира. "Волки" в нынешнем виде – хороший вариант подтвердить такие амбиции.