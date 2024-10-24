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"Рома" – "Динамо": анонс матча Лиги Европы

Рим, Четверг 24 октября 2024 08:45
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"Рома" – "Динамо": анонс матча Лиги Европы Фото: "Бело-синие" дважды проиграли на старте турнира (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорцив

Итальянская "Рома" примет киевское "Динамо" в 3-м туре основного раунда Лиги Европы 2024/25.

Последние новости и краткий анонс поединка – в материале РБК-Украина .

"Рома" – "Динамо"

24 октября, 19:45, Рим, "Стадио Олимпико", трансляция на MEGOGO

Среди аутсайдеров очередной тур второго по рангу еврокубка начнет столичный гранд. Подопечные Александра Шовковского до сих пор без очков и забитых мячей, хотя в квалификации Лиги чемпионов выглядели вполне конкурентными. Прервать негативную тенденцию "Динамо" постарается в Вечном городе.

Соперник столкнулся со схожими проблемами. "Волки" взяли 1 очко в двух турах Лиги Европы, а в чемпионате Италии половину матчей свели вничью. "Рома" уже и тренера успела сменить, но результаты под руководством Ивана Юрича не улучшила. То ли добрые, то ли злые языки уже сватают назад Даниэле Де Росси.

&quot;Рома&quot; – &quot;Динамо&quot;: анонс матча Лиги Европы

"Динамо" может напрямую повлиять на кадровые перипетии в Риме. "Бело-синие" получили инъекцию спортивного позитива с победой над "Оболонью" в дерби Киева. Дублем прервал голевое молчание и основной бомбардир киевлян в предыдущем сезоне Ванат, поэтому надежды на первый гол "Динамо" в турнире небезосновательны.

"Рома" будет отталкиваться от подаренного букмекерами статуса фаворита. "Волки" предпочли бы получить результат небольшими силами. Будет полагаться тренерский штаб римлян и на персональные истории. Особенным матч будет для того же Довбика. А исполнители вроде Хуммельса или Бальданци используют поединок для повышения собственного статуса в обойме.

Дисквалифицированы: Брагару ("Динамо")

Травмированные: Салемакерс, Эль-Шаарави – Себальос, Шепелев, Пихаленок, Ярмоленко

Под вопросом: Ле Фе, Дибала (оба – "Рома")

&quot;Рома&quot; – &quot;Динамо&quot;: анонс матча Лиги Европы

Ориентировочные составы на матч "Рома" – "Динамо"

"Рома": Свилар – Н'Дика, Хуммельс, Эрмосо – Челик, Коне, Кристанте, Залевски – Суле, Довбик, Бальданци

"Динамо": Бущан – Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак – Бражко – Волошин, Шапаренко, Буяльский, Кабаев – Ванат

Прогноз РБК-Украина Sport – 1:1

"Рома" станет вторым подряд соперником "Динамо" в Лиге Европы с проблемами. Воспользоваться игровыми недостатками немецкого "Хоффенхайма" киевлянам не удалось. Но с каждым новым туром пространство для маневра команды Шовковского уменьшается. "Бело-синим" нужен результат здесь и сейчас, чтобы сохранить шансы на продолжение выступлений после основного раунда турнира. "Волки" в нынешнем виде – хороший вариант подтвердить такие амбиции.

К слову, ранее "Динамо" U-19 расписало ничью с "Марибором" U-19 в Юношеской лиге УЕФА.

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