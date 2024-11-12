"Рома" не дала добро: участь Довбика в Лізі націй залишається під питанням

Українець отримав удар по коліну в матчі з "Болоньєю" та відчув дискомфорт. Перед тим, як відпустити футболіста в збірну, лікарі "Роми" зробили йому МРТ. Утім, обстеження не виявило жодних проблем.

Довбик продовжить відновлення в таборі "синьо-жовтих". Але італійці не хочуть ризикувати. Тому вони уважно стежать за ситуацією.

Форвард перебуває під наглядом медичного персоналу збірної, який аналізує його стан та консультується з лікарями "Роми". Італійське видання стверджує, що саме медики римського клубу мають схвалити участь Довбика в листопадових зустрічах Ліги націй. Якщо цього не станеться, футболіст негайно вилетить назад до Рима для подальших обстежень.

Кадрові втрати команди Реброва

Збірна України в найближчі дні має зіграти два заключні поєдинки Ліги націй – проти Грузії (16 листопада) та Чехії (19 листопада). Команда вже зазнала трьох кадрових втрат.

Спочатку стало відомо, що не зможе зіграти вінгер іспанської "Жирони" Віктор Циганков. Його замінили на футболіста "Динамо" Віталія Буяльського. Але в останньому турі УПЛ він теж зазнав травми. Крім того, до збірної не зміг прибути воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін, якого утримують в іспанській столиці сімейні обставини.

Якщо ж за бортом команди залишиться й Довбик, його наймовірніше замінить Данило Сікан з "Шахтаря". Він – єдиний форвард, який є в резервному списку.