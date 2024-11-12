"Рома" не дала добро: участие Довбика в Лиге наций остается под вопросом

Украинец получил удар по колену в матче с "Болоньей" и ощутил дискомфорт. Перед тем как отпустить футболиста в сборную, врачи "Ромы" сделали ему МРТ. Впрочем, обследование не выявило никаких проблем.

Довбик продолжит восстановление в лагере "сине-желтых". Но итальянцы не желают рисковать. Потому они внимательно следят за ситуацией.

Форвард находится под наблюдением медицинского персонала сборной, который анализирует его состояние и консультируется с врачами "Ромы". Итальянское издание утверждает, что именно медики римского клуба должны одобрить участие Довбика в ноябрьских встречах Лиги наций. Если этого не произойдет, футболист немедленно вылетит обратно в Рим для дальнейших обследований.

Кадровые потери команды Реброва

Сборная Украины в ближайшие дни должна сыграть два заключительных поединка Лиги наций против Грузии (16 ноября) и Чехии (19 ноября). Команда уже понесла три кадровых потери.

Сначала стало известно, что не сможет сыграть вингер испанской "Жироны" Виктор Цыганков. Его заменили футболистом "Динамо" Виталием Буяльским. Но в последнем туре УПЛ он тоже получил травму. Кроме того, в сборную не смог прибыть вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин, удерживаемый в испанской столице семейными обстоятельствами.

Если же за бортом команды останется и Довбик, его, скорее всего, заменит Даниил Сикан из "Шахтера". Он - единственный нападающий, который есть в резервном списке.