"На його позиції достатньо гравців". Ребров пояснив відмову від капітана збірної України
Головний тренер національної команди України Сергій Ребров розкрив причини невиклику ветерана київського "Динамо" Андрія Ярмоленка на поєдинки Ліги націй.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал "ПРЯМА ЧЕРВОНА".
Керманич "синьо-жовтих" прагне перевірити в справі нових виконавців. Водночас він дотримується неписаного правила про запрошення двох футболістів на одну позицію. Отже, вінгер "біло-синіх" наразі програв конкуренцію.
"Історія з Ярмоленком? На його позиції достатньо гравців, які показували та показують гарний рівень. Мені було цікаво подивитися того ж Гуцуляка, хоч ми навіть раніше його викликали, але він отримав практику тільки у матчі Боснією", – заявив Ребров.
На жовтневі матчі Ліги націй Ярмоленко потрапив у резервний список збірної України. Натомість в основному опинилися Циганков, Гуцуляк і Зубков. Після травми першого ветеран піднявся в основний перелік, але потім отримав ушкодження і був замінений представником житомирського "Полісся" Назаренком.
У листопаді Ребров знову викликав до лав "синьо-жовтих" трьох правих вінгерів – Циганкова, Гуцуляка та Зубкова. Ярмоленко не потрапив навіть у резерв. Коли ж зі списку через травму вибув Циганков, то його замінив атакувальний хавбек "Динамо" Буяльський.
Андрій Ярмоленко в збірній України
Дебютував у складі національної команди в кваліфікації до ЧС-2010. У вересні 2009 року зіграв повний матч проти збірної Андорри (5:0) та відзначився забитим м'ячем.
Загалом провів за "синьо-жовтих" 124 матчі, в яких забив 46 м'ячів. Найуспішнішим у футболці національної команди став 2016 рік (12 поєдинків, 7 голів). Учасник чотирьох чемпіонатів Європи (2012, 2016, 2020, 2024). На цьогорічній першості був капітаном збірної України.
Перший гвардієць "синьо-жовтих" в історії, якщо не враховувати Анатолія Тимощука. Другий бомбардир національної команди всіх часів, поступається лише Шевченку (48 м'ячів).
До слова, раніше підбили підсумки жовтня для збірної України в Лізі націй.
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