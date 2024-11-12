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"На його позиції достатньо гравців". Ребров пояснив відмову від капітана збірної України

Київ, Вівторок 12 листопада 2024 10:59
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"На його позиції достатньо гравців". Ребров пояснив відмову від капітана збірної України Фото: Андрій Ярмоленко на цей момент не входить в плани Сергія Реброва (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Головний тренер національної команди України Сергій Ребров розкрив причини невиклику ветерана київського "Динамо" Андрія Ярмоленка на поєдинки Ліги націй.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал "ПРЯМА ЧЕРВОНА".

Керманич "синьо-жовтих" прагне перевірити в справі нових виконавців. Водночас він дотримується неписаного правила про запрошення двох футболістів на одну позицію. Отже, вінгер "біло-синіх" наразі програв конкуренцію.

"Історія з Ярмоленком? На його позиції достатньо гравців, які показували та показують гарний рівень. Мені було цікаво подивитися того ж Гуцуляка, хоч ми навіть раніше його викликали, але він отримав практику тільки у матчі Боснією", – заявив Ребров.

На жовтневі матчі Ліги націй Ярмоленко потрапив у резервний список збірної України. Натомість в основному опинилися Циганков, Гуцуляк і Зубков. Після травми першого ветеран піднявся в основний перелік, але потім отримав ушкодження і був замінений представником житомирського "Полісся" Назаренком.

У листопаді Ребров знову викликав до лав "синьо-жовтих" трьох правих вінгерів – Циганкова, Гуцуляка та Зубкова. Ярмоленко не потрапив навіть у резерв. Коли ж зі списку через травму вибув Циганков, то його замінив атакувальний хавбек "Динамо" Буяльський.

Андрій Ярмоленко в збірній України

Дебютував у складі національної команди в кваліфікації до ЧС-2010. У вересні 2009 року зіграв повний матч проти збірної Андорри (5:0) та відзначився забитим м'ячем.

Загалом провів за "синьо-жовтих" 124 матчі, в яких забив 46 м'ячів. Найуспішнішим у футболці національної команди став 2016 рік (12 поєдинків, 7 голів). Учасник чотирьох чемпіонатів Європи (2012, 2016, 2020, 2024). На цьогорічній першості був капітаном збірної України.

Перший гвардієць "синьо-жовтих" в історії, якщо не враховувати Анатолія Тимощука. Другий бомбардир національної команди всіх часів, поступається лише Шевченку (48 м'ячів).

До слова, раніше підбили підсумки жовтня для збірної України в Лізі націй.

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Сергій Ребров Ярмоленко Збірна України
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