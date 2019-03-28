Роллинс досрочно покинет правление "Укрнафты"

Глава правления компании "Укрнафта" Марк Роллинс досрочно покинет свою должность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз пресс-службы НАК "Нафтогаз Украины".

Сообщается, что сегодня акционеры "Укрнафты" привели структуру управления компании в соответствие с требованиями закона об акционерных обществах, утвердили обновленный устав и положение о наблюдательном совете. Также сообщается, что набсовету передали полномочия назначать и увольнять главу правления, которые ранее были в компетенции собрания акционеров.

Наблюдательный совет "Укрнафты" будет включать 6 независимых членов и 5 представителей интересов акционеров. По квоте мажоритарного акционера ("Нафтогаз") в состав набсовета вошли Юрий Витренко, Ярослав Теклюк и Полина Загнитко. Интересы миноритарных акционеров будут представлять Яна Мануилова и Уриэл Цви Лейбер. На позиции независимых членов избраны Андрей Бойцун, Елена Макеева, Олег Мозговой, Николай Почапский, Андрей Процик и Павел Загороднюк.

В связи со сменой в структуре управления компанией, акционеры решили досрочно прекратить полномочия действующего главы правления Марка Роллинса 30 апреля 2019. По решению акционеров с 1 мая 2019 Олег Гез, действующий замглавы правления и исполнительный вице-президент по сбыту, временно будет исполнять обязанности руководителя "Укрнафты" до избрания нового главы.

Кроме того, акционеры согласились заключить контракты о продаже 4,062 млрд кубометров газа "Нафтогазу". Соглашениями предусмотрено, что НАК покупает 2,062 млрд кубометров, что соответствует объему газа, который поступил от "Укрнафты" в ГТС в предыдущие периоды, а также 2 млрд кубометров газа будущей добычи. "Укрнафта" направит полученные деньги на погашение налогового долга.

Отметим, государство в лице "Нафтогаза" владеет мажоритарным пакетом акций "Укрнафты". Более 40% акций принадлежат группе "Приват", которая полностью контролировала менеджмент до 2015 года.

Роллинса назначили на должность главы правления "Укрнафты" в 2015 году после длительного конфликта между правительством и миноритарными акционерами.