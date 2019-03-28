Роллінс достроково піде з правління "Укрнафти"

Голова правління компанії "Укрнафта" Марк Роллінс достроково покине свою посаду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз прес-служби НАК "Нафтогаз України".

Повідомляється, що сьогодні акціонери "Укрнафти" привели структуру управління компанії у відповідність до вимог закону про акціонерні товариства, затвердили оновлений статут і положення про наглядову раду. Також повідомляється, що наглядовій раді передали повноваження призначати і звільняти голову правління, які раніше були в компетенції зборів акціонерів.

Наглядова рада "Укрнафти" буде включати 6 незалежних членів і 5 представників інтересів акціонерів. За квотою мажоритарного акціонера ("Нафтогаз") до складу наглядової ради увійшли Юрій Вітренко, Ярослав Теклюк і Поліна Загнітко. Інтереси міноритарних акціонерів будуть представляти Яна Мануїлова і Уріел Цві Лейбер. На позиції незалежних членів обрані Андрій Бойцун, Олена Макеєва, Олег Мозговий, Микола Почапський, Андрій Процик і Павло Загороднюк.

У зв'язку зі зміною в структурі управління компанією, акціонери вирішили достроково припинити повноваження діючого голови правління Марка Роллінса 30 квітня 2019. За рішенням акціонерів з 1 травня 2019 Олег Гез, чинний заступник голови правління і виконавчий віце-президент по збуту, тимчасово буде виконувати обов'язки керівника "Укрнафти" до обрання нового голови.

Крім того, акціонери погодилися укласти контракти про продаж 4,062 млрд кубометрів газу "Нафтогазу". Угодами передбачено, що НАК купує 2,062 млрд кубометрів, що відповідає об'єму газу, що надійшов від "Укрнафти" до ГТС в попередні періоди, а також 2 млрд кубометрів газу майбутньої добичі. "Укрнафта" направить отримані кошти на погашення податкового боргу.

Зазначимо, держава в особі "Нафтогазу" володіє мажоритарним пакетом акцій "Укрнафти". Більше 40% акцій належать групі "Приват", яка повністю контролювала менеджмент до 2015 року.

Роллінса призначили на посаду голови правління "Укрнафти" в 2015 році після тривалого конфлікту між урядом і міноритарними акціонерами.