"Ролан Гаррос": Ястремська пробилася у фінал кваліфікації, Крутих покинув турнір

Roland Garros, кваліфікація, 2-й раунд, чоловіки

Крутих – Діас Акоста – 0:2 (5:7, 5:7)

Roland Garros, кваліфікація, 2-й раунд, жінки

Вікері – Ястремська – 1:2 (2:6, 7:5, 3:6)

Крутих на рівних розпочав матч із аргентинцем Діасом Акостою. До середини стартової партії вони навіть встигли двічі обмінятися брейками (4:4). Утім, кінцівка сету краще вдалася тенісисту з Латинської Америки. Він виграв свої подачі та оформив брейк за рахунку 6:5 на свою користь.

У другій партії Крутих постійно перебував у ролі того, хто наздоганяє. Проте, українець зумів стабілізувати становище. Після серії обміну взятими на подачах опонента геймах (по три) він зрівняв рахунок (5:5). Та в найвідповідальніший момент знову помилився на власній подачі та дозволив Діасу Акості з другої спроби реалізувати матч-пойнт.

Зате Ястремська розпочала значно спокійніше. Одеситка з брейком до середини сету забезпечила гандикап (3:1). Упевнена ж гра на власній подачі та ще одне набране на подачі американки Вікері очко дозволили закрити перший сет за 34 хвилини.

Однак, у другій партії представниця США осміліла. Українка та американка почали йти нога в ногу. Навіть на втрачені "свої" подачі відразу відповідали зворотними брейками. Так тривало до дванадцятого гейму. Там Ястремська програла Вікері на власній подачі, а кінець сету не дав можливості відігратися.

Третя партія теж вийшла напруженою. Зрештою, справа звелася до мінімізації помилок. Українська тенісистка з більшою кількістю брейків (останній – у вирішальному геймі) закрила сет і матч своєю перемогою. За путівку до основної сітки змагань Ястремська побореться з бельгійкою Греет Міннен.