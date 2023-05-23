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Українка Снігур вилетіла в першому раунді кваліфікації "Ролан Гарроса"

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Париж, Вівторок 23 травня 2023 13:49
Українка Снігур вилетіла в першому раунді кваліфікації "Ролан Гарроса" Фото: Дарія Снігур зачохлила ракетку в Парижі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Поразкою української тенісистки Дарії Снігур у двох сетах завершився матч стартового кваліфікаційнго раунду Відкритого чемпіонату Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Roland Garros, кваліфікація, 1-й раунд, жінки

Дайхманн – Снігур – 2:0 (6:1, 6:2)

Представниця Ліхтенштейну Катінка фон Дайхманн фактично не дала українці жодного шансу. За дві партії протистояння Снігур зуміла виграти лише три гейми, два з яких закінчилися брейками. Хоча старт видавався непоганим.

Так, молода киянка віддала перше очко на своїй подачі. Утім, доволі зріло відразу ж відповіла на випад суперниці зворотним брейком. Та цей успіх залишився локальним. Дайхманн виграла 5 (!) геймів поспіль і закрила сет усього за 22 хвилини.

Друга партія хоч і тривала довше, але підсумком вітчизняних уболівальників не задовольнила. Снігур провалила дебют (0:3), але несподівано зуміла повернутися до боротьби з брейком (2:3). Проте, тенісистка з Ліхтенштейну швидко погасила запал українки та з третьої спроби реалізувала матч-пойнт на її подачі.

Напередодні співвітчизниця Снігур Ястремська переможно стартувала на French Open. У першому раунді кваліфікації вона вибила румунку Ігнатик. Натомість із основної сітки в Парижі стартують ще 5 українок – Калініна, Костюк, Цуренко, Байндль і Світоліна.

До слова, раніше Калініна повернула статус першої ракетки України після фіналу Italian Open.

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