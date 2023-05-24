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"Ролан Гаррос": Ястремская пробилась в финал квалификации, Крутых покинул турнир

Фото: Даяна Ястремская мчится в основную сетку соревнований (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

По-разному сложились поединки второго квалификационного раунда Открытого чемпионата Франции по теннису для украинцев Алексея Крутых и Даяны Ястремской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Roland Garros, квалификация, 2-й раунд, мужчины

Крутых – Диас Акоста – 0:2 (5:7, 5:7)

Roland Garros, квалификация, 2-й раунд, женщины

Викери – Ястремская – 1:2 (2:6, 7:5, 3:6)

Крутых на равных начал матч с аргентинцем Диасом Акостой. К середине стартовой партии они даже успели дважды обменяться брейками (4:4). Впрочем, концовка сета лучше удалась теннисисту из Латинской Америки. Он выиграл свои подачи и оформил брейк при счете 6:5 в свою пользу.

Во второй партии Крутых постоянно находился в роли догоняющего. Однако украинец сумел стабилизировать положение. После серии обмена взятыми на подачах оппонента геймах (по три) он сравнял счет (5:5). Но в самый ответственный момент снова ошибся на собственной подаче и позволил Диасу Акосте со второй попытки реализовать матч-пойнт.

Зато Ястремская начала гораздо спокойнее. Одесситка с брейком к середине сета обеспечила гандикап (3:1). Уверенная же игра на собственной подаче и еще одно набранное на подаче американки Викери очко позволили закрыть первый сет за 34 минуты.

Однако во второй партии представительница США осмелела. Украинка и американка стали идти нога в ногу. Даже на потерянные "свои" подачи сразу отвечали обратными брейками. Так продолжалось до двенадцатого гейма. Там Ястремская проиграла Викери на собственной подаче, а конец сета не дал возможности отыграться.

Третья партия тоже получилась напряженной. В конце концов, дело свелось к минимизации ошибок. Украинская теннисистка с большим количеством брейков (последний – в решающем гейме) закрыла сет и матч своей победой. За путевку в основную сетку соревнований Ястремская сразится с бельгийкой Греет Миннен.

К слову, ранее украинка Снигур зачехлила ракетку в квалификации French Open.

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Даяна ЯстремскаяТеннис