UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Ролан Гаррос": Байндль вилетіла від переможниці кваліфікації

Фото: Катерина Байндль не подолала стартове коло турніру "Великого шолома" (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Поразкою української тенісистки Катерини Байндль завершився матч першого раунду Відкритого чемпіонату Франції проти сербки Ольги Даніловіч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Roland Garros, 1/64 фіналу, жінки

Даніловіч – Байндль – 2:0 (6:3, 6:2)

У першому сеті суперниці грали хвилями. Спершу балканка видала класний відрізок із двома брейками та, здавалося, незабаром завершить сет (4:0). Утім, українка несподівано додала в активності та скоротила відставання від Даніловіч до мінімуму.

Однак, у грі нервів сильнішою виявилася сербська тенісистка. Вона ще раз узяла очко на подачі Байндль, а потім "під нуль" тріумфувала на власній. Партія тривала 37 хвилин.

Конкурентнішою виявилася боротьба в другому сеті. Орієнтовно до середини партії опонентки грали на рівних, навіть брейками обмінялися. Та поразка в п'ятому геймі на власній подачі стала фатальною для Байндль.

Даніловіч здобула стратегічну перевагу та сповна нею скористалася. Спершу вона оформила ще один брейк, а потім із другої спроби реалізувала матч-пойнт. У наступному колі сербка зустрінеться з переможницею пари Кирстя – Паоліні.

Раніше українка Калініна зазнала поразки від француженки Паррі. Національна перша ракетка поступилася в двох сетах. Надалі вона виступатиме на "Ролан Гарросі" лише в парному розряді.

До слова, напередодні Світоліна з перемоги над Тревізан стартувала на "Ролан Гарросі-2023".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис