"Ролан Гаррос": Байндль вилетіла від переможниці кваліфікації

Поразкою української тенісистки Катерини Байндль завершився матч першого раунду Відкритого чемпіонату Франції проти сербки Ольги Даніловіч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Roland Garros, 1/64 фіналу, жінки
Даніловіч – Байндль – 2:0 (6:3, 6:2)
У першому сеті суперниці грали хвилями. Спершу балканка видала класний відрізок із двома брейками та, здавалося, незабаром завершить сет (4:0). Утім, українка несподівано додала в активності та скоротила відставання від Даніловіч до мінімуму.
Однак, у грі нервів сильнішою виявилася сербська тенісистка. Вона ще раз узяла очко на подачі Байндль, а потім "під нуль" тріумфувала на власній. Партія тривала 37 хвилин.
Конкурентнішою виявилася боротьба в другому сеті. Орієнтовно до середини партії опонентки грали на рівних, навіть брейками обмінялися. Та поразка в п'ятому геймі на власній подачі стала фатальною для Байндль.
Даніловіч здобула стратегічну перевагу та сповна нею скористалася. Спершу вона оформила ще один брейк, а потім із другої спроби реалізувала матч-пойнт. У наступному колі сербка зустрінеться з переможницею пари Кирстя – Паоліні.
Раніше українка Калініна зазнала поразки від француженки Паррі. Національна перша ракетка поступилася в двох сетах. Надалі вона виступатиме на "Ролан Гарросі" лише в парному розряді.
До слова, напередодні Світоліна з перемоги над Тревізан стартувала на "Ролан Гарросі-2023".
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