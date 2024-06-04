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"Ролан Гаррос-2024": Зіннер став першим півфіналістом після розгрому Дімітрова

Фото: Яннік Зіннер фактично не мав проблем із опонентом (x.com/rolandgarros)
Автор: Антон Федорців

Італійський тенісист Яннік Зіннер у трьох сетах переграв болгарина Грігора Дімітрова в 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Roland Garros, 1/4 фіналу, чоловіки

Дімітров – Зіннер – 0:3 (2:6, 4:6, 6:7)

 

Ключем до успіху італійця в першому сеті стала впевнена гра на власних подачах. Окрім того, Зіннер завдав болгарському тенісисту двох несподіваних ударів. У третьому та п'ятому геймах фаворит оформив брейки, тож закрив партію за 36 хвилин.

Дімітров провалив старт другого сету (0:2), але надалі намагався наздогнати опонента. Він постійно перебував поруч зі Зіннером, але так і не зміг взяти бодай одну подачу італійського тенісиста. Натомість той знову був безжальним і з першої спроби реалізував сетбол.

Третя партія виявилася найзапеклішою. Суперники йшли нога в ногу аж до дев'ятого гейму. Саме там Зіннер узяв чотири розіграші поспіль і влаштував черговий брейк. Утім, Дімітров відразу ж відповів взаємністю, тож згодом сет перейшов у тай-брейк. Але там болгарський тенісист уже не мав шансів.

Суперник Зіннера в 1/2 фіналу визначиться пізніше. Ним стане або грек Ціціпас, або іспанець Алькарас. Їхній очний поєдинок відбудеться ввечері 4 червня.

До слова, напередодні Світоліна завершила виступи в Парижі після 1/8 фіналу змагань.

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