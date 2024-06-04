"Ролан Гаррос-2024": Зиннер стал первым полуфиналистом после разгрома Димитрова

Roland Garros, 1/4 финала, мужчины

Димитров – Зиннер – 0:3 (2:6, 4:6, 6:7)

Ключом к успеху итальянца в первом сете стала уверенная игра на своих подачах. Кроме того, Зиннер нанес болгарскому теннисисту два неожиданных удара. В третьем и пятом геймах фаворит оформил брейки и закрыл партию за 36 минут.

Димитров провалил старт второго сета (0:2), но в дальнейшем пытался догнать оппонента. Он постоянно находился рядом с Зиннером, но так и не смог взять хотя бы одну подачу итальянского теннисиста. В то же время тот снова был безжалостным и с первой попытки реализовал сетбол.

Третья партия оказалась самой ожесточенной. Соперники шли нога в ногу до девятого гейма. Там Зиннер взял четыре розыгрыша подряд и устроил очередной брейк. Впрочем, Димитров сразу же ответил взаимностью, и впоследствии сет перешел в тай-брейк. Но там болгарский теннисист уже не имел шансов.

Соперник Зиннера в 1/2 финала определится позже. Им станет либо грек Циципас, либо испанец Алькарас. Их очный поединок состоится вечером 4 июня.