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"Ролан Гаррос-2024": Зиннер стал первым полуфиналистом после разгрома Димитрова

Фото: Янник Зиннер фактически не имел проблем с оппонентом (x.com/rolandgarros)
Автор: Антон Федорцив

Итальянский теннисист Янник Зиннер в трех сетах обыграл болгарина Григора Димитрова в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Roland Garros, 1/4 финала, мужчины

Димитров – Зиннер – 0:3 (2:6, 4:6, 6:7)

 

Ключом к успеху итальянца в первом сете стала уверенная игра на своих подачах. Кроме того, Зиннер нанес болгарскому теннисисту два неожиданных удара. В третьем и пятом геймах фаворит оформил брейки и закрыл партию за 36 минут.

Димитров провалил старт второго сета (0:2), но в дальнейшем пытался догнать оппонента. Он постоянно находился рядом с Зиннером, но так и не смог взять хотя бы одну подачу итальянского теннисиста. В то же время тот снова был безжалостным и с первой попытки реализовал сетбол.

Третья партия оказалась самой ожесточенной. Соперники шли нога в ногу до девятого гейма. Там Зиннер взял четыре розыгрыша подряд и устроил очередной брейк. Впрочем, Димитров сразу же ответил взаимностью, и впоследствии сет перешел в тай-брейк. Но там болгарский теннисист уже не имел шансов.

Соперник Зиннера в 1/2 финала определится позже. Им станет либо грек Циципас, либо испанец Алькарас. Их очный поединок состоится вечером 4 июня.

К слову, накануне Свитолина завершила выступления в Париже после 1/8 финала соревнований.

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Теннис