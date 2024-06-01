"Ролан Гаррос-2024": Світоліна пробилася в четвертий раунд змагань

Roland Garros, 3-й раунд, жінки

Світоліна – Богдан – 2:0 (7:5, 6:2)

Суперниці розпочали на рівних. У середині першого сету Світоліна обмінялася з румункою брейками. Коли ж здалося, що тай-брейку не уникнути, то українська тенісистка в дванадцятому геймі ще раз взяла подачу Богдан і повела в рахунку.

Брейком румунської тенісистки розпочався другий сет. Утім, Світоліна швидко перехопила ініціативу та тричі поспіль взяла подачі опонентки. Непогано українка виглядала й на своїх, віддавши очко румунці лише одного разу.

Матч трохи затягнувся через дощ, але перебіг подій не змінився. Зрештою, у восьмому геймі Світоліна вийшла подавати на сет. Затягувати зі з'ясуванням володарки путівки в наступний раунд перша ракетка України не стала, оформивши гейм "під нуль".

У рамках 1/8 фіналу Світоліна зустрінеться з Єленою Рибакіною з Казахстану. Четверта ракетка світу в двох сетах розібралася з бельгійкою Елізе Мертенс. Поєдинок запланований на 2 квітня.