"Ролан Гаррос-2024": Ястремська вилетіла від третьої ракетки світу
Українська тенісистка Даяна Ястремська в двох сетах поступилася американці Корі Гауфф у третьому колі Відкритого чемпіонату Франції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Roland Garros, 3-й раунд, жінки
Гауфф – Ястремська – 2:0 (6:2, 6:4)
У першій партії представниця США зуміла офорити по брейку на початку та в кінці сету. Натомість українка зуміла набрати лише два пункти. Американка закрила партію усього за 34 хвилини.
На старті другого сету суперниці обмінялися брейками. Далі ж ініціативою знову заволоділа Гауфф. У п'ятому та сьомому геймах американська тенісистка зуміла перемогти на подачах Ястремської та вийшла подавати на партію і матч.
Восьмий гейм виявився найзапеклішим. Українська тенісистка зуміла відіграти матчбол Гауфф. Сама ж із шостої спроби реалізувала брейк-пойнт. Утім, уже в десятому геймі американка таки дотиснула Ястремську.
У наступному раунді Гауфф зустрінеться з італійкою Елізабеттою Коччаретто. Вона в 1/16 фіналу French Open здолала нейтральну росіянку Людмілу Самсонову.
До слова, напередодні Світоліна вийшла в третій раунд Відкритого чемпіонату Франції.
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