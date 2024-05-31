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"Ролан Гаррос-2024": Ястремська вилетіла від третьої ракетки світу

Париж, П'ятниця 31 травня 2024 14:45
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"Ролан Гаррос-2024": Ястремська вилетіла від третьої ракетки світу Фото: Даяна Ястремська зачохлила ракетку в Парижі (x.com/rolandgarros)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Даяна Ястремська в двох сетах поступилася американці Корі Гауфф у третьому колі Відкритого чемпіонату Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Roland Garros, 3-й раунд, жінки

Гауфф – Ястремська – 2:0 (6:2, 6:4)

У першій партії представниця США зуміла офорити по брейку на початку та в кінці сету. Натомість українка зуміла набрати лише два пункти. Американка закрила партію усього за 34 хвилини.

На старті другого сету суперниці обмінялися брейками. Далі ж ініціативою знову заволоділа Гауфф. У п'ятому та сьомому геймах американська тенісистка зуміла перемогти на подачах Ястремської та вийшла подавати на партію і матч.

Восьмий гейм виявився найзапеклішим. Українська тенісистка зуміла відіграти матчбол Гауфф. Сама ж із шостої спроби реалізувала брейк-пойнт. Утім, уже в десятому геймі американка таки дотиснула Ястремську.

У наступному раунді Гауфф зустрінеться з італійкою Елізабеттою Коччаретто. Вона в 1/16 фіналу French Open здолала нейтральну росіянку Людмілу Самсонову.

До слова, напередодні Світоліна вийшла в третій раунд Відкритого чемпіонату Франції.

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Теніс Даяна Ястремська
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