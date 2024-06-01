"Ролан Гаррос-2024": Свитолина пробилась в четвертый раунд соревнований

Roland Garros, 3-й раунд, женщины

Свитолина – Богдан – 2:0 (7:5, 6:2)

Соперницы начали на равных. В середине первого сета Свитолина обменялась с румынкой брейками. Когда же показалось, что тай-брейка не избежать, украинская теннисистка в двенадцатом гейме еще раз взяла подачу Богдан и повела в счете.

Брейком румынской теннисистки начался второй сет. Впрочем, Свитолина быстро перехватила инициативу и трижды подряд взяла подачи оппонентки. Неплохо украинка выглядела и на своих, отдав очко румынке только однажды.

Матч немного затянулся из-за дождя, но ход событий не изменился. В конце концов, в восьмом гейме Свитолина вышла подавать на сет. Затягивать с выяснением обладательницы путевки в следующий раунд первая ракетка Украины не стала, оформив гейм "под ноль".

В рамках 1/8 финала Свитолина встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана. Четвертая ракетка мира в двух сетах разобралась с бельгийкой Элизе Мертенс. Поединок намечен на 2 апреля.