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"Ролан Гаррос-2024": Свитолина пробилась в четвертый раунд соревнований

Фото: Элина Свитолина пробилась в 1/8 финала French Open (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Элина Свитолина обыграла румынскую теннисистку Ану Богдан в третьем круге Открытого чемпионата Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Roland Garros, 3-й раунд, женщины

Свитолина – Богдан – 2:0 (7:5, 6:2)

 

Соперницы начали на равных. В середине первого сета Свитолина обменялась с румынкой брейками. Когда же показалось, что тай-брейка не избежать, украинская теннисистка в двенадцатом гейме еще раз взяла подачу Богдан и повела в счете.

Брейком румынской теннисистки начался второй сет. Впрочем, Свитолина быстро перехватила инициативу и трижды подряд взяла подачи оппонентки. Неплохо украинка выглядела и на своих, отдав очко румынке только однажды.

Матч немного затянулся из-за дождя, но ход событий не изменился. В конце концов, в восьмом гейме Свитолина вышла подавать на сет. Затягивать с выяснением обладательницы путевки в следующий раунд первая ракетка Украины не стала, оформив гейм "под ноль".

В рамках 1/8 финала Свитолина встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана. Четвертая ракетка мира в двух сетах разобралась с бельгийкой Элизе Мертенс. Поединок намечен на 2 апреля.

К слову, накануне Ястремская вылетела от Гауфф в третьем круге French Open.

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ТеннисЭлина Свитолина