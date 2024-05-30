UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Ролан Гаррос-2024": Ястремська з розгромом пробилася в третій раунд

Фото: Даяна Ястремська освоїлася на паризькому ґрунті (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Даяна Ястремська переграла китаянку Яфань Ван у другому колі Відкритого чемпіонату Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Roland Garros, 2-й раунд, жінки

Ван – Ястремська – 0:2 (2:6, 0:6)

 

Українка класно розпочала, взявши п'ять геймів із перших шести. У сьомому ж китайська тенісистка взяла подачу Ястремської. Утім, вона в наступному ж геймі оформила третій брейк і закрила сет на власну користь.

Ще потужніше Ястремська взялася до справи в другій партії. Українська тенісистка набрала шість пунктів зі старту та повісила Ван "бублик". Сет тривав усього 22 хвилини, а на злам опору китаянки представниця України витратила менше години.

У наступному колі Ястремська зустрінеться з третьою ракеткою світу Корі Гауфф. Американка в другому раунді розібралася зі словацькою тенісисткою Тамарою Зіданшек. Матч запланований на 31 травня.

Раніше Ангеліна Калініна драматично покинула French Open. Вона поступилася колумбійці Камілі Осоріо Серрано. Українська тенісистка не реалізувала три матчболи в другому сеті, а в третьому знялася через травму.

До слова, раніше пригадали найяскравіші виступи українців на "Ролан Гарросі".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТенісДаяна Ястремська