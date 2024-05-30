"Ролан Гаррос-2024": Ястремська з розгромом пробилася в третій раунд

Roland Garros, 2-й раунд, жінки

Ван – Ястремська – 0:2 (2:6, 0:6)

Українка класно розпочала, взявши п'ять геймів із перших шести. У сьомому ж китайська тенісистка взяла подачу Ястремської. Утім, вона в наступному ж геймі оформила третій брейк і закрила сет на власну користь.

Ще потужніше Ястремська взялася до справи в другій партії. Українська тенісистка набрала шість пунктів зі старту та повісила Ван "бублик". Сет тривав усього 22 хвилини, а на злам опору китаянки представниця України витратила менше години.

У наступному колі Ястремська зустрінеться з третьою ракеткою світу Корі Гауфф. Американка в другому раунді розібралася зі словацькою тенісисткою Тамарою Зіданшек. Матч запланований на 31 травня.

Раніше Ангеліна Калініна драматично покинула French Open. Вона поступилася колумбійці Камілі Осоріо Серрано. Українська тенісистка не реалізувала три матчболи в другому сеті, а в третьому знялася через травму.