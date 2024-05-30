"Ролан Гаррос-2024": Ястремская с разгромом пробилась в третий раунд

Roland Garros, 2-й раунд, женщины

Ван – Ястремская – 0:2 (2:6, 0:6)

Украинка классно начала, взяв пять геймов из первых шести. В седьмом же китайская теннисистка взяла подачу Ястремской. Впрочем, она в следующем же гейме оформила третий брейк и закрыла сет в свою пользу.

Еще мощнее Ястремская взялась за дело во второй партии. Украинская теннисистка набрала шесть пунктов со старта и повесила Ван "баранку". Сет длился всего 22 минуты, а на слом сопротивления китаянки представительница Украины потратила меньше часа.

В следующем круге Ястремская встретится с третьей ракеткой мира Кори Гауфф. Американка во втором раунде разобралась со словацкой теннисисткой Тамарой Зиданшек. Матч запланирован на 31 мая.

Ранее Ангелина Калинина драматически покинула French Open. Она уступила колумбийке Камиле Осорио Серрано. Украинская теннисистка не реализовала три матчбола во втором сете, а в третьем снялась из-за травмы.