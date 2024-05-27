Калініна драматично вилетіла з French Open

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Roland Garros, 1-й раунд, жінки

Калініна – Осоріо Серрано – 1:1, відмова (6:3, 6:7, 1:4)

До середини першого сету суперниці встигли оформити три брейки на двох. Гору взяла Калініна, яка зі стратегічною перевагою далі зосередилася на власних подачах. Цей підхід дозволив оформити партію на власну користь за 43 хвилини.

Другий сет розпочався з обміну брейками, а потім упродовж тривалого відрізку перемагала та з тенісисток, яка подавала. У сьомому-восьмому геймах українка та Осоріо Серрано ще раз узяли подачі одна одної та натякнули на тай-брейк.

Однак, після невеликої паузи Калініна ще раз оформила брейк і вийшла подавати на сет. Колумбійка чинила опір до останнього, відігравшись з 0:40, а потім таки оформила пункт на подачі української тенісистки. На цьому біди Калініної не закінчилися, оскільки вона програла і партію.

Невдало для неї розпочався і вирішальний сет. Українка поступилася в чотирьох із п'яти геймів і вирішила не продовжувати боротьбу через травму. Осоріо Серрано пройшла в другий раунд на відмові суперниці. У наступному колі колумбійка зустрінеться з Онс Жабер.