"Ролан Гаррос-2024": Стародубцева поповнила перелік українок в основній сітці

Українська тенісистка Юлія Стародубцева переграла канадійку Маріну Стакушіч і вперше в кар'єрі пробилася в перший основний раунд Відкритого чемпіонату Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Roland Garros, кваліфікація, фінал, жінки

Стакушіч – Стародубцева – 0:2 (3:6, 2:6)

Українка потужно стартувала, впевнено повівши з двома брейками (3:0). Після того, як канадська тенісистка розмочила рахунок, Стародубцева взяла ще два гейми поспіль і впритул підійшла до закриття сету. Щоправда, Стакушіч ще трохи поопиралася.

Конкурентнішою виявилася друга партія. Принаймні так було до середини сету. Суперниці на цьому відрізку зосередилися на власних подачах. У шостому ж геймі Стародубцева перехопила ініціативу та оформила брейк.

Канадійка намагалася переламати перебіг подій. У восьмому геймі Стакушіч вела 40:15, але розгубила перевагу. Натомість українка з другої спроби скористалася нагодою оформити ще один брейк і завершити матч перемогою за 86 хвилин.

Стародубцева вперше виступатиме в основній сітці French Open. Раніше цьогоріч вона дебютувала на рівні "Гренд Слемів" у Мельбурні. На Відкритому чемпіонаті Австралії українська тенісистка вилетіла в 1/64 фіналу.