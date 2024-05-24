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"Ролан Гаррос-2024": Стародубцева поповнила перелік українок в основній сітці

Париж, П'ятниця 24 травня 2024 17:04
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"Ролан Гаррос-2024": Стародубцева поповнила перелік українок в основній сітці Фото: Юлія Стародубцева проводить персонально найкращий сезон (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Юлія Стародубцева переграла канадійку Маріну Стакушіч і вперше в кар'єрі пробилася в перший основний раунд Відкритого чемпіонату Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Roland Garros, кваліфікація, фінал, жінки

Стакушіч – Стародубцева – 0:2 (3:6, 2:6)

Українка потужно стартувала, впевнено повівши з двома брейками (3:0). Після того, як канадська тенісистка розмочила рахунок, Стародубцева взяла ще два гейми поспіль і впритул підійшла до закриття сету. Щоправда, Стакушіч ще трохи поопиралася.

Конкурентнішою виявилася друга партія. Принаймні так було до середини сету. Суперниці на цьому відрізку зосередилися на власних подачах. У шостому ж геймі Стародубцева перехопила ініціативу та оформила брейк.

Канадійка намагалася переламати перебіг подій. У восьмому геймі Стакушіч вела 40:15, але розгубила перевагу. Натомість українка з другої спроби скористалася нагодою оформити ще один брейк і завершити матч перемогою за 86 хвилин.

Стародубцева вперше виступатиме в основній сітці French Open. Раніше цьогоріч вона дебютувала на рівні "Гренд Слемів" у Мельбурні. На Відкритому чемпіонаті Австралії українська тенісистка вилетіла в 1/64 фіналу.

До слова, напередодні Світоліна та інші українки отримали суперниць у першому раунді French Open.

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