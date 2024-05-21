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"Ролан Гаррос-2024": Стародубцева в дербі українок здолала Завацьку в кваліфікації

Париж, Вівторок 21 травня 2024 19:30
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"Ролан Гаррос-2024": Стародубцева в дербі українок здолала Завацьку в кваліфікації Фото: Юлія Стародубцева переможно стартувала в Парижі (odusports.com)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Юлія Стародубцева вибила співвітчизницю Катаріну Завацьку в першому кваліфікаційному раунді Відкритого чемпіонату Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Roland Garros, кваліфікація, 1-й раунд, жінки

Завацька – Стародубцева – 0:2 (3:6, 6:7)

До середини стартового сету вітчизняні тенісистки встигли обмінятися брейками. Утім, далі ініціативою повністю заволоділа Стародубцева. Вона ще двічі взяла очки на подачах Завацької та закрила партію за 50 хвилин.

Спершу не віщував біди Стародубцевій і другий сет. Українка з брейком швидко відірвалася в рахунку (4:1), але потім примудрилася програти чотири гейми поспіль. Завацька, однак, ще раз програла на власній подачі, тож справа дійшла до тай-брейку.

Стародубцева оперативно створила гандикап (5:1). Проте, реалізувати перевагу відразу ж не змогла. Завацька відіграла три матчболи, але з четвертої спроби опонентка таки дотиснула співвітчизницю і пройшла в друге коло.

У наступному раунді Стародубцева зустрінеться з переможницею протистояння тайки Тараруді та китаянки Ю. Матч відбудеться в середу, 22 травня. Кваліфікаційний турнір складається з трьох стадій.

До слова, раніше Снігур обіграла гречанку Папаміхаїл у кваліфікації French Open.

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