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"Ролан Гаррос-2024": Стародубцева в дерби украинок одолела Завацкую в квалификации

Париж, Вторник 21 мая 2024 19:30
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"Ролан Гаррос-2024": Стародубцева в дерби украинок одолела Завацкую в квалификации Фото: Юлия Стародубцева победоносно стартовала в Париже (odusports.com)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева выбила соотечественницу Катарину Завацкую в первом квалификационном раунде Открытого чемпионата Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Roland Garros, квалификация, 1-й раунд, женщины

Завацкая – Стародубцева – 0:2 (3:6, 6:7)

К середине стартового сета отечественные теннисистки успели обменяться брейками. Впрочем, дальше инициативой полностью завладела Стародубцева. Она еще дважды взяла очки на подачах Завацкой и закрыла партию за 50 минут.

Сначала не предвещал беды Стародубцевой и второй сет. Украинка с брейком быстро оторвалась в счете (4:1), но затем умудрилась проиграть четыре гейма подряд. Завацкая, однако, еще раз проиграла на собственной подаче, так что дело дошло до тай-брейка.

Стародубцева оперативно создала гандикап (5:1). Однако реализовать преимущество сразу же не смогла. Завацкая отыграла три матчбола, но с четвертой попытки оппонентка таки дожала соотечественницу и прошла во второй круг.

В следующем раунде Стародубцева встретится с победительницей противостояния тайки Тараруди и китаянки Ю. Матч состоится в среду, 22 мая. Квалификационный турнир состоит из трех стадий.

К слову, ранее Снигур обыграла гречанку Папамихаил в квалификации French Open.

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