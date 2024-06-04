UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Ролан Гаррос-2024": Гауфф переграла Жабер на шляху в півфінал

Фото: Корі Гауфф підтвердила статус фаворита протистояння (x.com/rolandgarros)
Автор: Антон Федорців

Американська тенісистка Корі Гауфф здобула вольову перемогу над туніскою Онс Жабер у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Roland Garros, 4-й раунд, жінки

Гауфф – Жабер – 2:1 (4:6, 6:2, 6:3)

 

У першому сеті опонентки зосередилися на власних подачах. Ключовим у цьому сеті став сьомий гейм. Тривалий розіграш призвів до того, що Жабер узяла очко на подачі американки. Зрештою, зі стратегічною перевагою туніська тенісистка завершила сет.

Утім, Гауфф сповна реабілітувалася в другій партії. Після рівного початку сету вона далі просто зім'яла суперницю. Якщо Жабер оформила один брейк, то американська тенісистка цілих три та перевела матч у вирішальну партію за 40 хвилин.

У третьому сеті Гауфф узяла подачу туніски в четвертому геймі та згодом відірвалася на три пункти (4:1). Жабер продовжила переслідування суперниці, але тій було достатньо не припуститися тієї ж помилки. Зрештою, у дев'ятому геймі американка закрила і сет, і поєдинок.

Суперниця Гауфф у 1/2 French Open визначиться згодом. Полька Іга Свьонтек і чеська тенісистка Маркета Вондроушова повинні були з'являтися на корті після завершення першої чвертьфінальної зустрічі.

До слова, напередодні Світоліна завершила виступи в Парижі після 1/8 фіналу змагань.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс