У Зеленського підтвердили візит Моді до України та назвали теми переговорів
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Україну у п'ятницю, 23 серпня. У нього запланована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України в Telegram.
"23 серпня, у День Державного прапора України, відбудеться офіційний візит прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді до України", - зазначили в ОП.
Там уточнили, що це перший в історії двосторонніх відносин візит глави індійського уряду до України.
В ОП розповіли, що Зеленський та Моді під час зустрічі обговорюватимуть питання двосторонньої співпраці. Також планується підписати низку документів між Україною та Індією.
Що передувало
Нагадаємо, чутки про візит прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді з'явилися ще у липні. Їх почали поширювати за кілька тижнів після того, як глава індійського уряду відвідав Москву для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у день удару військ РФ по дитячій лікарні "Охматдит".
Президент Володимир Зеленський зазначав, що така зустріч є "руйнівним ударом по мирних зусиллях".
При цьому наприкінці липня міністр закордонних справ Індії Субраманіям Джайшанкар заявляв, що його країна має бути активнішою в питаннях російсько-української війни. Чиновник пояснив це тим, що не багато країн світу можуть вести діалог і з Росією, і з Україною.
Як писало сьогодні, 19 серпня, Bloomberg, Індія погодилася передавати повідомлення між президентом Володимиром Зеленським та головою Кремля Володимиром Путіним.
У той же час, як уточнили журналісти, прем'єр Нарендра Моді виключає посередництво його країни у питанні завершення війни між РФ і Україною.
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