Рогозін пригрозив застосуванням "експериментальної зброї" на фронті

Колишній голова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив про нібито ймовірність застосування "експериментальної зброї" на фронті проти України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "РИА Новости".
За словами Рогозіна, інспекторська група "Царские волки" пропонують розробникам застосувати під час війни "перспективну зброю і військові комплекси", які не потрапили під серійне виробництво.
"Я шість із половиною років працював в уряді Російської Федерації і глибоко в курсі тих самих нових розробок. Частина з них із різних причин просто не пішла в серію. Ці колективи існують, і для них ми зараз даємо можливість застосувати їхні кошти", - сказав Рогозін.
Як відзначив Рогозін, дві третини колективів, які співпрацюють з інспекторською групою - приватні компанії, інші ж - колективи розробників зі складу "Ростех" й "Роскосомс".
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Рогозіна було звільнено з посади голови "Роскосмоса" ще 15 липня.
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