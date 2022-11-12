Рогозін пригрозив застосуванням "експериментальної зброї" на фронті

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання " РИА Новости ".

За словами Рогозіна, інспекторська група "Царские волки" пропонують розробникам застосувати під час війни "перспективну зброю і військові комплекси", які не потрапили під серійне виробництво.

"Я шість із половиною років працював в уряді Російської Федерації і глибоко в курсі тих самих нових розробок. Частина з них із різних причин просто не пішла в серію. Ці колективи існують, і для них ми зараз даємо можливість застосувати їхні кошти", - сказав Рогозін.

Як відзначив Рогозін, дві третини колективів, які співпрацюють з інспекторською групою - приватні компанії, інші ж - колективи розробників зі складу "Ростех" й "Роскосомс".